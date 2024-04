Roche Bobois S A : affiche ses ambitions en Chine

Roche Bobois s'adjuge 1,27% à 48 euros après avoir annoncé la signature d'une lettre d'intention en vue d'une prise de participation majoritaire de 51% de la société Shanghai Rock Castle Furniture, propriétaire en Chine de la franchise de marque Roche Bobois, qui opère en direct 3 magasins (1 à Pékin et 2 à Shanghai) et gère 23 magasins en sous-franchise dans différentes villes de taille moyenne. "Le titre devrait bien réagir à cette nouvelle qui ouvre la voie à un nouveau relais de croissance pour le groupe", soutient TP Icap Midcap, qui maintient sa recommandation à Conserver.



Après avoir mené avec succès des rachats de franchise aux Etats-Unis en 2020 et 2022 et en France en 2023, Roche Bobois SA souhaite étendre sa présence en direct en Chine, un pays à fort potentiel dans lequel la marque est présente depuis 2004.



Cette prise de participation devrait être effective en juillet 2024.



En 2023, le volume d'affaires global réalisé en Chine a représenté 23 millions d'euros, dont 8 millions d'euros sur les 3 magasins opérés en direct. La marge d'Ebitda de Shanghai Rock Castle Furniture est ainsi d'un niveau supérieur à celle de la zone Etats-Unis/Canada (qui est déjà le premier contributeur à l'Ebitda du Groupe avec 27,1% de marge d'EBITDA en 2023).



"Nous attendrons la finalisation de l'opération avant de l'intégrer dans nos estimations", poursuit TP Icap Midcap.