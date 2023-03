Roche Bobois S A : en bonne forme en 2022

Roche Bobois a dévoilé ses comptes 2022 d'où ressort un résultat net part du groupe de 31,3 millions d'euros, en progression de 66,8%. L'Ebitda courant du spécialiste de l’ameublement haut de gamme s'établit à 83,2 millions d'euros, en amélioration de 27,7%, soit une marge d'Ebitda de 20,4% (contre 19,5% en 2021). Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 408,6 millions d'euros contre 334 millions d'euros au 31 décembre 2021, en hausse de 22,3% (+17,4% à taux de changes constants).



La société a fait état d'une croissance d'activité visible sur toutes les zones géographiques en particulier sur les zones Royaume-Uni et États-Unis/Canada.





Au 31 décembre 2022, Roche Bobois affiche une trésorerie disponible de 76,0 millions d'euros (contre 84,3 au 31 décembre 2021), après versement d'un dividende de près de 20 millions d'euros. Hors dettes locatives, le groupe dispose d'une trésorerie nette positive de 64,9 millions d'euros (contre 67,6 millions d'euros).



Après la publication des résultats, il sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires, qui se réunira en juin 2023, la distribution d'un dividende de 2,25 euros par action au titre de l'exercice 2022, ce qui représente près des deux-tiers du résultat net de l'année.



À fin décembre 2022, Roche Bobois compte 333 magasins dont 255 magasins Roche Bobois (dont 110 en propre et 145 en franchise) et 78 magasins Cuir Center (dont 19 en propre et 59 en franchise).



Côté perspectives, Roche Bobois, qui publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2023, lundi 24 avril 2023 (après bourse), confirme une nouvelle progression de son chiffre d'affaires au premier semestre 2023.