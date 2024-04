Roche Bobois S A : renforce sa présence en Chine

Roche Bobois,spécialiste de l'ameublement haut de gamme, annonce avoir signé une lettre d'intention en vue d'une prise de participation majoritaire de son franchisé Roche Bobois en Chine. Après avoir mené avec succès des rachats de franchise aux Etats-Unis en 2020 et 2022 et en France en 2023, Roche Bobois SA souhaite étendre sa présence en direct dans ce pays à fort potentiel dans lequel la marque est présente depuis 2004.Cette prise de participation devrait être effective en juillet 2024.



Après 20 ans en franchise en Chine, Roche Bobois SA a ainsi signé une lettre d'intention pour une prise de participation majoritaire de 51% de la société Shanghai Rock Castle Furniture, propriétaire en Chine de la franchise de marque Roche Bobois, qui opère en direct 3 magasins (1 à Pékin et 2 à Shanghai) et gère 23 magasins en sous-franchise dans différentes villes de taille moyenne.

En 2023, le volume d'affaires global réalisé en Chine a représenté 23 millions d'euros dont 8 millions d'euros sur les 3 magasins situés à Pékin et Shanghai. La marge d'EBITDA de Shanghai Rock Castle Furniture est ainsi d'un niveau supérieur à celle de la zone Etats-Unis/Canada (qui est déjà le 1er contributeur à l'EBITDA du Groupe avec 27,1% de marge d'EBITDA en 2023).