Roche Bobois S A : vise les 325 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021

Roche Bobois s'adjuge une hausse de 3,4% à Paris, à 30,40 euros dans la foulée de la publication de ses résultats semestriels. Des résultats "de bonne facture", estime LCM Midcap, même s'ils sont légèrement en dessous de ses attentes. L'enseigne d'ameublement haut de gamme a ainsi retrouvé le chemin des bénéfices, enregistrant au 30 juin 2021 un résultat net part du groupe de 9 millions d'euros, contre une perte de 1,1 million un an auparavant.



L'EBITDA a quant à lui doubler pour s'établir à 31,4 millions d'euros, même si LCM en attendait 35 millions. Cela fait ressortir une marge de 19,6%, "en progression de 4 points par rapport au S1 2019 mais en retrait par rapport au S2 2020 alors que nous attendions une stabilité", remarque le broker.



Le chiffre d'affaires semestriel a atteint un niveau record pour Roche Bobois, à 159,6 millions d'euros, et affiche une croissance de 45,6% (+49,1% à changes constants). Le groupe a constaté des niveaux d'activité très élevés sur l'ensemble des zones géographiques, en particulier aux États-Unis et en Europe. L'activité affiche également une progression de 18,5% par rapport au premier semestre 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire.



Concernant ses perspectives, le représentant du "French art de vivre" anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel supérieur à 325 millions d'euros et un EBITDA en forte hausse. Il entend notamment capitaliser sur un volume d'affaires total de 409,4 millions d'euros à fin août 2021, en hausse de 38,3% sur un an, toutes enseignes confondues, et de 29% sur deux ans.



En dépit de ces "belles perspectives", LCM considère maintenant que le "parcours du titre laisse moins de potentiel", l'incitant à abaisser sa recommandation à Conserver (contre Achat auparavant), avec un objectif de cours inchangé de 33 euros.