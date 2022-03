Roche Bobois S.a. : DES RÉSULTATS 2021 HISTORIQUES

DES RÉSULTATS 2021 HISTORIQUES

FORTE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE TRÈS SOLIDE

Solide croissance du chiffre d'affaires à 334,0 M€ (+26%)

Forte progression de l'EBITDA courant à 65,2 M€ (+30%)

Marge d'EBITDA proche de 20%

Résultat net part du Groupe : 18,7 M€ (+88%)

Hausse très significative des flux de trésorerie liés à l'activité : 83,3 M€ (+38% par rapport à fin 2020)

Trésorerie nette[1] positive (hors dettes locatives IFRS16) : 67,6 M€ (contre 25,0 M€ fin 2020)

Proposition de dividendes : 1 € /action (multiplié par 2 par rapport à 2020)

Paris, le 24 mars 2022 - ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie ses résultats annuels clos au 31 décembre 2021. Les comptes, arrêtés par le Directoire du 21 mars 2022, sont audités et les rapports sont en cours d'émission.

Dans un contexte pourtant perturbé par des fermetures de magasins en début d'année dans certains pays (Allemagne, Canada, France et Suisse notamment), Roche Bobois SA publie des résultats 2021 historiques illustrés par un chiffre d'affaires en forte progression de +25,5% et une marge d'EBITDA proche des 20%, un niveau jamais atteint par le Groupe. En parallèle, la Société affiche une génération de trésorerie liée à l'activité en très forte progression (+38,2% par rapport à fin 2020) et une trésorerie nette[1] positive de 67,6 M€ à la clôture de l'exercice. Fort de ces très bons résultats, la Société proposera un dividende de 1€/ action lors de la prochaine Assemblée Générale.

Normes IFRS (en M€)

Données auditées

2019 2020 2021 Var. %

2021/2020 Vente de marchandises 242,1 235,8 293,0 +24,3% Redevances et autres services 32,6 30,2 41,0 +35,6% Chiffre d'affaires 274,7 266,0 334,0 +25,5% Marge brute sur vente de marchandises 59,2% 59,0% 59,6% +0,6 pts Ebitda courant[2] 45,9 50,2 65,2 +29,9% Marge d'EBITDA courant 16,7% 18,9% 19,5% +0,6 pts Résultat opérationnel courant 16,7 17,5 28,2 +61,3% Résultat opérationnel 15,8 17,1 28,2 +65,1% Résultat financier (2,1) (3,3) (1,8) - Charge d'impôts (4,2) (3,7) (7,6) - Résultat net 9,6 10,1 18,8 +86,1% Résultat net pdg 9,3 10,0 18,7 +87,8%

Au terme de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 334,0 M€ contre 266,0 M€ au 31 décembre 2020, en hausse de +25,5% (+26,5% à taux de changes constants). Ce très bon niveau d'activité se reflète sur l'ensemble des zones géographiques et en particulier en France et aux États-Unis.

La marge brute du Groupe est en hausse à 59,6% (contre 59,0% au 31 décembre 2020), elle progresse en valeur de +35,6 M€ liée à l'effet volume et au mix géographique (forte hausse des volumes sur la zone Amérique du Nord).

Les charges externes s'élèvent à 75,4 M€, un niveau plus normatif en comparaison de l'exercice 2020 (58,7 M€) fortement impacté par la crise sanitaire (avec des réductions de charges de publicité locale, de voyages et congrès, de loyers et de transport de marchandises). Les charges externes sont en diminution relative à 22,6% du chiffre d'affaires 2021 alors qu'elles représentaient 25,7% du chiffre d'affaires en 2019, soit 70,5 M€, ce qui illustre une très bonne maîtrise des charges.

Les charges de personnel progressent (à 73,3 M€ au 31 décembre 2021 contre 55,2 M€ au 31 décembre 2020) sous l'effet essentiellement de la hausse des commissions liée à la forte croissance des prises de commandes et dans une moindre mesure à la diminution du chômage partiel et des subventions associées (impact positif de

4 M€ en 2020). Á noter que les charges de personnel incluent également une charge d'AGA (plan d'actions gratuites) de 3,4 M€ sur cet exercice (contre 0,8 M€ en 2020).

L'EBITDA courant[3] ressort à 65,2 M€ au 31 décembre 2021 contre 50,2 M€ au 31 décembre 2020, soit une forte croissance de +29,9% (+30,8% à changes constants). L'EBITDA de la zone Amérique du Nord enregistre la plus forte croissance de l'exercice (+45,6%) ; les zones autres Europe et la France enregistrent respectivement une croissance de +22,5% et +17,1% de leur EBITDA. Á noter également que l'EBITDA de l'enseigne Cuir Center progresse de +30,1% sur l'exercice.

Le taux de marge d'EBITDA s'élève ainsi à 19,5% (contre 18,9% au 31 décembre 2020).

Après prise en compte des dotations aux amortissements (33,3 M€), le résultat opérationnel ressort en très forte progression à 28,2 M€ contre 17,1 M€ au 31 décembre 2020, en croissance de +65,1%.

Après prise en compte du résultat financier (-1,8 M€) et de l'impôt (-7,6 M€), le résultat net part du Groupe s'élève à 18,7 M€ contre 10,0 M€ au 31 décembre 2020, en très forte croissance de +87,8%.

Nette progression de la marge d'autofinancement - Très forte hausse des flux de trésorerie générés par l'activité

Les capitaux propres ressortent à 83,4 M€ au 31 décembre 2021 contre 66,6 M€ au 31 décembre 2020.

La marge d'autofinancement avant coût de l'endettement financier progresse fortement à 64,1 M€ au

31 décembre 2021 contre 50,0 M€ au 31 décembre 2020. Dans un contexte de forte croissance d'activité le BFR enregistre une variation positive de 27,1 M€ en raison de la hausse significative du portefeuille de commandes (le niveau des acomptes clients est en augmentation de +34,1 M€ par rapport au 31 décembre 2020).

Les flux de trésorerie générés par l'exploitation ressortent en très forte hausse à 83,3 M€ (contre 60,3 M€ en 2020). Ce montant élevé permet de couvrir largement les investissements liés aux ouvertures et rénovations de magasins (10,2 M€), les rachats de minoritaires (1,2 M€) ainsi que les dividendes versés aux actionnaires (4,9 M€). Á noter également que le Groupe a procédé à 31,1 M€ de remboursements nets de dettes bancaires sur la période (dont 25 M€ de PGE).

Au 31 décembre 2021, le Groupe affiche une trésorerie disponible de 84,3 M€ (contre 73,3 M€ au 31 décembre 2020). Hors dettes locatives (liées à l'application de la norme IFRS16) de 140,1 M€, Roche Bobois affiche une trésorerie nette[4] positive de 67,6 M€ (contre 25,0 M€ au 31 décembre 2020).

Proposition de dividende de 1 € par action

Fort de ces très bons résultats sur l'exercice 2021, il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires, qui se réunira le 15 juin 2022, la distribution de 52% du résultat net 2021, soit un dividende de 1 € par action, un niveau multiplié par deux par rapport à l'exercice précédent.

Roche Bobois intègre le classement Gaïa 2021

Roche Bobois SA figure dans le dernier classement sélectif de l'agence Gaïa Research, filiale d'EthiFinance spécialisée dans la notation des performances ESG des entreprises cotées sur les marchés européens. L'évaluation de la démarche RSE du Groupe a été réalisée à l'occasion de la campagne Gaïa Research 2021 qui couvre une sélection de 400 valeurs cotées.

À l'issue de la campagne 2021, Roche Bobois SA a obtenu la note générale de 66/100 après analyse de ses performances sur les quatre piliers retenus : Environnement, Social, Gouvernance et Parties Prenantes Externes (ESG-PPE). Une notation qui surperforme, dès la première année, le benchmark national (58/100) regroupant les 400 entreprises couvertes par Gaïa Research, le benchmark sectoriel (59/100), composé de 60 Sociétés du secteur « consommation discrétionnaire » et le benchmark par catégorie (61/100) composés de 85 valeurs dont le chiffre d'affaires est compris entre 150 M€ et 500 M€.

Poursuite du déploiement de magasins en France et à l'international

Au préalable, au vu du contexte international, Roche Bobois SA précise que son activité est très marginale en Russie et en Ukraine, zones où le Groupe est uniquement implanté au travers de 5 points de ventes franchisés, 3 magasins en Russie (Moscou et Ekaterinbourg) et 2 en Ukraine à Kiev. Ces magasins représentent 0,6 % du volume d'affaires total en 2021 et n'ont quasi aucun impact sur les comptes consolidés. Le Groupe indique que les magasins en Ukraine ont fermé dès le début du conflit et que l'activité de Roche Bobois en Russie est suspendue.

À fin décembre 2021, Roche Bobois SA compte 338 magasins dont 258 magasins Roche Bobois (dont 107 en propre et 151 en franchise) et 80 magasins Cuir Center (dont 21 en propre et 59 en franchise).

Roche Bobois SA vise pour l'exercice 2022, 2 nouvelles ouvertures de magasins en propre aux Etats-Unis au 1er trimestre 2022 (à Sarasota (Floride) et Palm Desert (Californie), actuellement en travaux) et 1 ouverture en propre à Lugano (Suisse) à l'été 2022. Le Groupe devrait concrétiser dans l'année 2 à 3 ouvertures supplémentaires de magasins en propre en Amérique du Nord et en Europe.

La Société prévoit enfin trois transferts sur des localisations premium à Milan (Italie), Madrid (Espagne) et Boston (États-Unis) – ces deux derniers étant déjà réalisés à date - et anticipe l'ouverture de 5 à 10 magasins en franchise.

Une activité commerciale toujours très bien orientée début 2022

Les premiers mois de l'exercice 2022 restent très bien orientés avec un volume d'affaires total de 128,6 M€ à fin février 2022, soit une hausse de + 9,2% par rapport à la même période l'an dernier et de + 37,9% par rapport à fin février 2019. Le volume d'affaires des magasins en propre ressort à 71,6 M€ (+25,1% par rapport à fin février 2021 et +49,2% par rapport à fin février 2019), avec une activité particulièrement dynamique sur la zone Amérique du Nord (24,9 M€ soit +51,3% par rapport à fin février 2021) et la zone autres Europe (13,2 M€ soit +81,1% par rapport à fin février 2021).

Le Groupe rappelle par ailleurs que le portefeuille de commandes restant à livrer au 31 décembre 2021 s'élevait à 159 M€, en forte croissance de +53,6% par rapport à fin 2020. Ce portefeuille vient alimenter les livraisons et donc le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 et va contribuer significativement à sa croissance.

Au vu du bon niveau d'activité commerciale et du portefeuille de commandes existant, le Groupe confirme une nouvelle progression de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2022.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 1er trimestre : jeudi 28 avril 2022 (après bourse)

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 338 magasins (au 31 décembre 2021), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2021, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 639,6 M€ HT, dont 532,4 M€ HT pour Roche Bobois et 107,2 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2021 s'est élevé à 334 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

CONTACT

Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

Actus Finance – Serena BONI

Relations presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de ROCHE BOBOIS SA. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de ROCHE BOBOIS SA et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. ROCHE BOBOIS SA attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ROCHE BOBOIS, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS SA opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ROCHE BOBOIS SA. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de ROCHE BOBOIS SA, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base.

GLOSSAIRE

Le terme « EBITDA » courant, en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d'ouverture de magasins, les charges de paiements en actions y compris le forfait social attaché.

