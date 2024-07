Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie chaque mois ses dernières actualités.

À LA UNE

OUVERTURE D'UN DEUXIEME MAGASIN À TORONTO, CANADA (EN PROPRE)

Roche Bobois a ouvert un deuxième magasin à Toronto, dans le quartier du Castlefield Design District. Ce magasin de 450m² est situé dans une zone incontournable pour les décorateurs d'intérieur, aux côtés d'autres marques de mobilier de luxe.

Cette ouverture porte à 8 le nombre de magasins au Canada, dont 7 en propre.

EN BREF

PRÉSENTATION PRESSE À PARIS

Roche Bobois a organisé mercredi 5 juin à Paris une journée de présentation à la presse, en avant-première, de sa nouvelle collaboration avec l'artiste et designer franco-chinoise Jiang Qiong Er.

La collection Bamboo Mood a été dévoilée dans le cadre exceptionnel de l'hôtel d'Heidelbach, rattaché au musée national des arts asiatiques-Guimet, dont Roche Bobois est partenaire dans le cadre de l'exposition Gardiens du Temps, réalisée par Jiang Qiong Er.

JOANA VASCONCELOS & ROCHE BOBOIS À NEW YORK

Pour célébrer le cinquantième anniversaire de Roche Bobois aux États-Unis, la marque a convié l'artiste portugaise Joana Vasconcelos dans son prestigieux magasin de Madison Avenue à New York.

L'artiste y a présenté à la fois une création exceptionnelle, une majestueuse Valkyrie déployée dans toute la vitrine, et la collection qu'elle a conçu en exclusivité pour Roche Bobois.

Cet événement exclusif a été aussi l'occasion d'un entretien passionnant sur l'art et le design entre Joana Vasconcelos et Elissa Auther, conservatrice en chef du Museum of Arts and Design (MAD) de New York.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 340 magasins (au 31 décembre 2023), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2023, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 600,8 M€ HT, dont 508,2 M€ HT pour Roche Bobois et 92,6 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2023 s'est élevé à 429,6 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

