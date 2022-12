Roche Bobois S.a. : LETTRE MENSUELLE DECEMBRE 2022

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie chaque mois ses dernières actualités.

Décembre 2022

RACHAT DE TROIS FRANCHISES AUX ETATS-UNIS

Comme prévu dans le cadre du Share Purchase Agreement (SPA) signé en novembre 2020 et annoncé dans le communiqué de presse du 9 septembre 2022, Roche Bobois confirme l'intégration effective des magasins de Dallas, Houston et Atlanta. Le Groupe prévoit de mener des travaux d'aménagement pour valoriser encore le potentiel de hausse des volumes et de la profitabilité de ses trois magasins. Avec cette acquisition, Roche Bobois confirme sa stratégie d'ancrage territorial fort aux Etats-Unis, premier pays contributeur au chiffre d'affaires et fortement créateur de valeur pour le groupe.

OUVERTURE DE ROCHE BOBOIS BUDAPEST (FRANCHISE)

Roche Bobois Budapest a célébré son inauguration officielle le 8 décembre 2022, après deux ans d'activité, en présence de Sacha Lakic, designer de nombreux modèles emblématiques de la marque. Cet événement a été l'occasion d'entretiens avec la presse nationale, ainsi que d'une table ronde avec différents acteurs du monde du design, animée par Nora Winkler, personnalité médiatique très connue en Hongrie.

Situé dans le quartier de Pest, cœur administratif, économique et politique de la capitale, le magasin Roche Bobois dispose d'un très bel espace de 800 m2 réparti sur deux étages, offrant une visibilité de choix à la marque.

PARIS PHOTO 2022

Roche Bobois est heureux d'être partenaire de PARIS PHOTO, la première foire internationale dédiée à la photographie, qui a eu lieu du 10 au 13 novembre dernier, au Grand Palais Ephémère à Paris. Dans le cadre de cet évènement, Roche Bobois a aménagé le balcon Eiffel, un espace VIP de 400 m² avec une vue spectaculaire sur le champ de Mars et la tour Eiffel. Cette collaboration illustre une fois encore l'engagement de Roche Bobois pour les manifestations culturelles et artistiques.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 55 pays avec un réseau de 336 magasins (au 30 juin 2022), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2021, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 639,6 M€ HT, dont 532,4 M€ HT pour Roche Bobois et 107,2 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2021 s'est élevé à 334 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

