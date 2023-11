Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie chaque mois ses dernières actualités.

Actualité à la Une

50 ANS DE PRÉSENCE À MONTRÉAL (MAGASIN EN PROPRE)

Roche Bobois a célébré ses 50 ans de présence au Québec, lors d'une soirée exceptionnelle, organisée dans le magasin historique de Montréal. Après une rénovation d'envergure, ce magasin d'une surface de 950 m² répartie sur deux niveaux, présente les derniers codes du concept de la marque avec l'utilisation de matières naturelles tant minérales que végétales (céramiques, bois et mur végétal). Elément architectural caractéristique, un impressionnant escalier suspendu permet d'accéder à la mezzanine. La marque Roche Bobois compte 7 magasins au Canada, dont 4 en propre.

Autre actualité

WALL STREET JOURNAL INNOVATOR AWARDS 2023

Pour la deuxième année consécutive, Roche Bobois est partenaire des WSJ Innovator Awards 2023, organisés par le Wall Street Journal Magazine au MOMA (Museum of Modern Art) de New York. Un évènement qui met à l'honneur la créativité sous toutes ses formes, de la comédie à l'art, du design au divertissement, de la mode à l'architecture.

L'édition 2023 compte 7 lauréats, parmi lesquels le réalisateur Martin Scorsese. Lors la soirée de gala de remise des prix, Roche Bobois a aménagé le hall de réception, avec notamment l'emblématique canapé Bubble. Une occasion pour la marque française de faire rayonner son "French Art de vivre" lors d'évènements exclusifs d'envergure internationale.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 333 magasins (au 30 juin 2023), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2022, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 652,5 M€ HT, dont 558,9 M€ HT pour Roche Bobois et 93,6 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2022 s'est élevé à 408,5 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

