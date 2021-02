Roche Bobois S.a. : Lettre mensuelle Janvier 2021

Actualités à la Une

PRÉSENTATION PRESSE À PARIS

Roche Bobois présentait jeudi 28 janvier la collection Printemps Eté 2021, à l'occasion d'une journée presse organisée à Paris, à quelques mètres du Palais Royal.

Parmi les nouvelles créations de la saison, Roche Bobois est fier d'initier une première mondiale dans l'ameublement, une innovation qui va sans doute changer le rapport des consommateurs à la création mais aussi celui de l'industrie à sa distribution : la table Corail, réalisée en béton à partir d'une imprimante 3D.

Autre nouveauté cette fois textile, sur le canapé Informel : la nouvelle version outdoor est revêtue d'un tissu exclusif, premier revêtement extensible dédié au mobilier d'extérieur, avec un effet de profondeur inédit.



ROCHE BOBOIS DESIGN AWARD 2020

Toujours en quête de nouveaux talents, Roche Bobois poursuit son tour du monde, commencé en 2010, des meilleures écoles de design afin de se faire connaître et d'aller à la rencontre des talents de demain en leur offrant une collaboration avec la marque.

Année faste, 2020 a permis d'organiser la compétition dans deux pays, le Japon pour l'édition #6 et l'Ukraine pour la #7.

Fascinée par l'excellence de la création contemporaine japonaise et par sa capacité à réunir design de pointe et techniques traditionnelles, cette sixième édition s'est déroulée en partenariat avec l'Université d'Art Musashino de Tokyo. Sous la supervision du professeur, M. Yamanaka Kazuhiro, vingt-cinq étudiants, tous les élèves de 4ème année en Industrial, Interior and Craft Design ont présenté leur projet individuel, sur le thème de la fusion entre savoir-faire traditionnel japonais et nouvelles technologies / matériaux innovants. Si les créations des cinq lauréats ne seront pas toutes éditées, plusieurs seront visibles dès le printemps dans les magasins.





Autre actualité

COLLECTION JOANA VASCONCELOS À ROCHE BOBOIS SHENZHEN, CHINE (magasin franchisé)

Afin de célébrer le lancement en Chine de la collection Bombom, signée de l'artiste plasticienne Joana Vasconcelos, Roche Bobois Shenzhen a organisé un évènement dédié, intitulé « BRING DESIGN NIGHT ».

Réalisé en partenariat avec une galerie d'art, l'évènement a réuni les plus influents architectes d'intérieur et designers locaux, assurant ainsi une grande visibilité à la marque auprès des professionnels de cette ville, qui figure parmi les plus riches du pays.

Roche Bobois est présent en Chine avec onze magasins, dont deux à Shenzhen.







À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 337 magasins (au 31 décembre 2020), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2020, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 484,5 M€ HT, dont 392,8 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2020 s'est élevé à 266,0 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com





