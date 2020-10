Roche Bobois S.a. : Lettre mensuelle Octobre 2020

Actualité à la Une

OUVERTURE DE ROCHE BOBOIS BUDAPEST (franchise)

Roche Bobois poursuit son développement en Europe avec une ouverture en franchise à Budapest en Hongrie.

Ce nouveau magasin de près de 800m2 est situé dans le quartier de Pest, cœur administratif, économique et politique de la capitale. L'immeuble typique du centre-ville a fait l'objet d'importants travaux afin de présenter les collections de la marque sur trois niveaux, au sein d'éléments architecturaux surprenants, tels que des parois en miroir et céramique ou un mur végétalisé.

Autres actualités

APPARTEMENT-TÉMOIN A MIAMI

Roche Bobois réalise l'aménagement d'un appartement-témoin à « Monad Terrace », l'un des grands complexes résidentiels du quartier huppé de South Beach à Miami. L'architecture du bâtiment est signée Jean Nouvel.

Le complexe est composé de 59 résidences de luxe en front de mer et offre des prestations de très haut standing. La résidence-témoin, qui compte notamment 4 chambres, a été aménagée avec des pièces emblématiques de la marque, parmi lesquelles le lit Courchevel, le canapé Digital, le fauteuil Dolphin, ou encore les tables basses Aqua et Ovni.

Cette réalisation est une nouvelle illustration de la capacité de la marque à travailler en BtoB, avec des professionnels de l'immobilier et de l'architecture.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 330 magasins (au 30 juin 2020), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2019, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 490 M€ HT, dont 398 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2019 s'est élevé à 274,7 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

Actus Finance & Communication

Relations Investisseurs

Claire RIFFAUD

criffaud@actus.fr / 01 53 67 36 79

Relations Presse

Serena BONI

sboni@actus.fr /04 72 18 04 92

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mmhulZdoaZmUnp1taZhmbmKXnJpoxWmbZZObm2Nrl8jFZ2+TnWlibJWaZm9mnWtp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65863-lettre-mensuelle_octobre-2020_vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews