Roche Bobois S.a. : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT POSITIF MALGRE L'IMPACT DU COVID-19 SUR L'ACTIVITÉ ;

TRESORERIE DISPONIBLE DE 40,3 M€ (HORS PGE DE 25 M€) À FIN JUIN ;

FORT REBOND DE L'ACTIVITE COMMERCIALE CONFIRMÉ PENDANT L'ÉTÉ.

Paris, le 25 septembre 2020

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie ses résultats semestriels 2020. Le Directoire de ROCHE BOBOIS SA réuni le 21 septembre 2020 a arrêté les comptes. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes.

Bien que le Groupe affiche logiquement un chiffre d'affaires en repli sur le 1er semestre 2020 compte tenu de la fermeture de ses magasins pendant la période de confinement, la société a su démontrer la résilience de son modèle économique en contexte de crise.

Grâce à la variabilisation des charges et aux mesures d'aides octroyées dans les différents pays, le Groupe a réduit significativement ses charges opérationnelles de -17%, de manière proportionnelle au chiffre d'affaires, ce qui a permis de limiter l'impact sur l'EBITDA. Le taux d'EBITDA du Groupe est ainsi en repli très limité de 1,5 points à 14,2% au 30 juin 2020.

Depuis la réouverture de ses magasins à partir de mai dernier, le Groupe a constaté un net rebond de son activité commerciale (+61,9% en juin, +15,4% en juillet et +47,1% en août sur ses magasins en propre). À fin août 2020, sur ses deux enseignes Roche Bobois et Cuir Center en France, la société avait déjà quasiment rattrapé son retard par rapport à la même période de l'exercice précédent.

La société dispose également d'une situation financière toujours très solide, avec une trésorerie brute de 40,3 M€ (hors PGE de 25 M€), soit au total 65,3 M€ à fin juin 2020.

Normes IFRS (en M€) 1er semestre

2019 1er semestre

2020 Ventes de marchandises 118,2 95,3 Redevances et autres services 16,5 14,2 Chiffre d'affaires 134,7 109,6 Marge brute sur vente de marchandises 58,6% 58,9% Ebitda courant 21,1 15,5 Résultat opérationnel courant 7,2 0,4 Résultat opérationnel 7,2 0,4 Résultat financier (1,2) (1,3) Charge d'impôts (1,5) (0,3) Résultat net 4,5 (1,2) Résultat net pdg 4,1 (1,1)

Au terme de ce 1er semestre 2020, ROCHE BOBOIS SA publie un chiffre d'affaires de 109,6 M€, en repli de -18,6% à changes courants (-19,2% à changes constants). La baisse du volume d'activité s'explique par la fermeture des magasins de l'ensemble du réseau en raison de la crise sanitaire du COVID-19 partiellement compensée par les livraisons soutenues au mois de juin 2020.

Le Groupe a su maintenir un niveau élevé de marge brute, à 58,9% contre 58,6% au 1er semestre 2019, bénéficiant du maintien des niveaux de prix et de la progression de la marge brute sur la zone US/Canada.

Le Groupe affiche une solide maîtrise de ses charges opérationnelles.

Les charges externes baissent significativement sur ce 1er semestre 2020, passant de 35,0 M€ au 30 juin 2019 à 28,7 M€ au 30 juin 2020 (soit -18%), sous l'effet notamment de la renégociation des loyers sur la plupart du parc de magasins dans les différents pays

(- 1,1 M€), d'une baisse des frais publicitaires et relations publiques(- 1,3 M€) ainsi que de la diminution des frais de transports (baisse des livraisons aux clients) et des frais d'ouvertures qui représentent en cumulé près d'1 M€ d'économies supplémentaires.

Les charges de personnel sont également en baisse à 23,4 M€ au 30 juin 2020 contre 27,9 M€ au 30 juin 2019. Cette évolution de -16,1% s'explique par les mesures d'accompagnements économiques dans ce contexte inédit (chômage partiel en France, aides et subventions aux États-Unis/Canada...) et par la baisse des commissions aux vendeurs (moins de volume d'affaires au 1er semestre 2020). Ce montant tient compte d'une charge d'AGA de 0,3 M€ au 1er semestre 2020.

L'EBITDA courant ressort donc à 15,5 M€ au 1er semestre 2020 contre 21,1 M€, en repli de 5,6 M€. La marge d'EBITDA courant du Groupe ressort à 14,2% à changes courants (14,1% à changes constants) au 30 juin 2020 contre 15,7% au 30 juin 2019, en repli limité de 1,5 points.

En France, la marge d'EBITDA a fait preuve de résistance à 14,1 % au 30 juin 2020 contre 15,8 % au 30 juin 2019. La zone États-Unis/Canada progresse de +3 points (à 23,9% au 30 juin 2020 contre 20,9% au 30 juin 2019) sous l'effet d'une progression de la marge brute sur cette zone (+1,7 points) et de la baisse des charges opérationnelles.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions (15,4 M€), le résultat opérationnel courant ressort positif à 0,4 M€ au 30 juin 2020.

Le Groupe n'enregistre aucune charge non courante, le résultat opérationnel est donc de 0,4 M€ au 30 juin 2020.

Après prise en compte du résultat financier de (1,3) M€ et de l'impôt pour (0,3) M€, le résultat net s'élève à (1,1) M€.

Très bonne maîtrise du BFR et flux de trésorerie opérationnels toujours élevés

La capacité d'autofinancement du Groupe s'élève à 15,7 M€ (contre 20,8 M€).

La variation de BFR est parfaitement maîtrisée à 0,7 M€ au 30 juin 2020 contre 2,6 M€ au 30 juin 2019.

Au 30 juin 2020, les flux de trésorerie opérationnels restent élevés à 15,6 M€ (contre 22,1 M€ au 30 juin 2019) et permettent de financer en totalité les investissements (3,0 M€), les remboursements d'emprunts (2,5 M€), les intérêts financiers (1,2 M€) et les rachats de minoritaires (1,7 M€) en particulier Coxbury et Deco Center 95. Aucun dividende n'a été versé en raison du contexte économique.

Le Groupe a obtenu sur ce semestre un Prêt Garanti par l'État (PGE) de 25 M€ et utilisé une ligne de trésorerie à hauteur de 8 M€. Avec ces montants combinés à un bon niveau d'acomptes clients sur la période, le Groupe affiche au total une trésorerie disponible très élevée de 65,3 M€ au 30 juin 2020 contre 31,1 M€ au 31 décembre 2019.

Les dettes financières brutes s'élèvent à 52,7 M€ (dont 25 M€ de PGE) au 30 juin 2020 contre 20,0 M€ au 31 décembre 2019. Les dettes locatives, exclusivement liées à l'application de la norme comptable IFRS16, s'élèvent à 128,6 M€ au 30 juin 2020.

Poursuite du rattrapage du volume d'affaires du réseau

Roche Bobois SA rappelle avoir enregistré sur les six premiers mois de l'exercice 2020 un volume d'affaires1 de 208,0 M€ sur l'ensemble de son réseau (franchises incluses) contre 245,9 M€ au 30 juin 2019, soit une baisse limitée de -15,4%, grâce en particulier à une activité commerciale solide et record en dehors de la période de confinement.

Cette très bonne tendance s'est poursuivie durant l'été. Le Groupe enregistre ainsi aux mois de juillet et août 2020, respectivement des taux de + 15,4% et +47,1% de croissance sur ses magasins en propre. La tendance est similaire pour l'ensemble du réseau (magasins en propre et franchisés) avec une hausse totale +23,1% sur ces deux mois cumulés.

Au cumul à fin août, sur le périmètre des magasins en propre, le volume d'affaires France des enseignes Roche Bobois et Cuir Center s'établit désormais à -3,2% et -1,2%. La zone Other Europe affiche même pour sa part une progression de +2%. Sur la zone US/Canada le repli n'est plus que de -10,4% (contre -23,3% en cumulé à fin juin 2020). Au total, sur les magasins en propre, le retard sur le volume d'affaires n'est plus que de -5,8% en cumulé à fin août 2020.

Le Groupe rappelle qu'il détenait au 30 juin 2020 un portefeuille de commandes restant à livrer de 103 M€ (+12,1 M€ par rapport à la même période l'an dernier) qui constitue autant de chiffre d'affaires à reconnaître sur l'exercice.

Au final, sur cet exercice, le chiffre d'affaires annuel sera en repli compte tenu des délais de livraisons. Cependant, ce repli sera limité par le fort rattrapage observé sur le volume d'affaires des différentes zones géographiques.

Enfin, le Groupe maintient son programme de développement sur 2020 avec 7 ouvertures brutes de magasins en propre :

En Europe : Allemagne (Cologne), Portugal (Lisbonne 2) ouvert en juillet 2020 et Suisse (Sion) ouvert en mai 2020 ;

Aux États-Unis : Minneapolis et le rachat prévu des 3 franchisés (San Francisco, Portland et Seattle) pour lesquels un SPA devrait être signé avant la fin d'année.

Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Roche Bobois SA annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2020. Ce document est consultable en ligne sur son site Internet : www.finance-roche-bobois.com

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 330 magasins (au 30 juin 2020), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2019, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 490 M€ HT, dont 398 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2019 s'est élevé à 274,7 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com



CONTACT



Actus Finance – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72/ apetureaux@actus.fr





Actus Finance - Serena BONI

Relations Presse

Tél : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr



Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de ROCHE BOBOIS SA. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de ROCHE BOBOIS SA et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. ROCHE BOBOIS SA attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ROCHE BOBOIS, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS SA opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ROCHE BOBOIS SA. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de ROCHE BOBOIS SA, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base.

GLOSSAIRE

Le terme « EBITDA » courant, en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d'ouverture de magasins, les charges de paiements en actions y compris le forfait social attaché.

