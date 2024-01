Roche Bobois : croissance de 5% du CA annuel

Roche Bobois annonce pour son exercice 2023 un nouveau record de chiffre d'affaires, en croissance de 5,1% (+6,1% à changes constants) à 429,5 millions d'euros, en ligne donc avec son objectif annuel d'un CA supérieur à 425 millions.



La chaine d'ameublement précise que cette performance s'est appuyée sur un très bon quatrième trimestre (+7% à 109,5 millions d'euros, +9,2% à changes constants), marqué par une dynamique soutenue de livraisons sur l'ensemble des zones géographiques.



Fort de ce bon niveau d'activité et d'un portefeuille de commandes au 31 décembre 2023 à un niveau solide à 137 millions d'euros, Roche Bobois confirme son objectif d'un EBITDA en croissance pour l'année 2023.



