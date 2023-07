Roche Bobois : croissance de 9% du CA au 1er semestre

Aujourd'hui à 10:36 Partager

Au terme du premier semestre 2023, Roche Bobois annonce un chiffre d'affaires en croissance de 9,2% à 221,7 millions d'euros, pour un volume d'affaires global (toutes enseignes confondues, y compris les franchisés) de 311,1 millions, en repli de 6,9%.



Malgré une base de comparaison très élevée, le distributeur spécialisé dans l'ameublement affiche une croissance de 6,9% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre (+7,5% à changes constants), tirée par la France et la zone Europe hors Royaume-Uni.



Sur l'ensemble des enseignes en propre de Roche Bobois, le portefeuille de commandes global restant à livrer s'élève à 158 millions d'euros et 'démontre le rythme soutenu des livraisons et la capacité du groupe à soutenir sa dynamique de chiffre d'affaires'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.