Roche Bobois : dans le vert après ses semestriels

Roche Bobois prend près de 2% après la publication d'un résultat net part du groupe de neuf millions d'euros pour le premier semestre 2021, contre une perte de 1,1 million un an auparavant, et d'une marge d'EBITDA courant améliorée de 5,5 points à 19,6%.



Affiche un chiffre d'affaires semestriel de 159,6 millions d'euros, en croissance de 45,6% (+49,1% à changes constants), le groupe d'ameublement table désormais sur un chiffre d'affaires supérieur à 325 millions d'euros et un EBITDA 'en très forte croissance' en 2021.



Après cette 'très bonne publication et compte tenu d'une excellente visibilité sur la fin de l'année', Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur le titre et remonte son objectif de cours de 31 à 33 euros, ainsi que ses estimations 2021.



