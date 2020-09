Roche Bobois : en légère perte nette au 1er semestre

25/09/2020 | 08:55

Roche Bobois publie un résultat net part du groupe de -1,1 million d'euros au titre du premier semestre 2020, contre +4,1 millions un an auparavant, avec un taux d'EBITDA en repli limité de 1,5 point à 14,2% au 30 juin 2020.



Le groupe d'ameublement affiche un chiffre d'affaires de 109,6 millions d'euros, en baisse de 18,6% (-19,2% à changes constants), avec la fermeture des magasins de l'ensemble du réseau en raison de la crise sanitaire de la Covid-19.



Roche Bobois estime que 'sur cet exercice, le chiffre d'affaires annuel sera en repli compte tenu des délais de livraisons', mais que ce repli 'sera limité par le fort rattrapage observé sur le volume d'affaires des différentes zones géographiques'.



