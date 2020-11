Roche Bobois : rachat de magasins franchisés aux Etats-Unis

10/11/2020 | 15:08

Roche Bobois annonce avoir signé pour le rachat de trois magasins franchisés sur la Côte Ouest des Etats-Unis, faisant suite à la lettre d'intention conclue avec son principal franchisé américain en février.



Avec l'acquisition de ces trois magasins situés à San Francisco, Seattle et Portland, le groupe d'ameublement renforce significativement sa présence en propre aux États-Unis, ces magasins ayant réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 9,6 millions de dollars.



Il dispose d'une option unilatérale pour le rachat de trois magasins supplémentaires, à Atlanta, Houston et Dallas, avec un droit d'exercice décalé sur la période de janvier 2022 à juin 2023. Ils ont réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 7,1 millions de dollars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.