Roche Bobois S.A. figure parmi les leaders mondiaux du mobilier design haut de gamme. Le groupe propose notamment des canapés, des fauteuils, des tables basses, des meubles TV, des consoles, des chaises, des lits, etc. Le CA par source de revenus se répartit comme suit : - ventes des magasins détenus en propre (88,7%) : détention, à fin 2022, de 129 magasins, dont 110 sous l'enseigne Roche Bobois et 19 sous l'enseigne Cuir Center ; - commissions payées par les fabricants (4,1%) ; - ventes de services de transport et de services logistiques (3,8%) ; - redevances des magasins franchisés (3,4%) : 204 magasins, dont 145 sous l'enseigne Roche Bobois et 59 sous l'enseigne Cuir Center.

Secteur Mobiliers de maison