Roche Bobois : un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 12%

Roche Bobois, spécialiste de l'ameublement haut de gamme, enregistre, au premier trimestre 2023, une croissance de 12% de son chiffre d'affaires. Il ressort ressort à 104 millions d'euros contre 92,9 millions d'euros au premier trimestre 2022. Toutes les zones géographiques de l'enseigne Roche Bobois sont en croissance. Roche Bobois en France réalise un chiffre d'affaires de 30,3 millions d'euros au premier trimestre 2023 contre 28,2 millions d'euros au premier trimestre 2022, en hausse de +7,6%, fruit d'un rythme de livraison soutenu sur les premiers mois de l'année.



La zone États-Unis/Canada enregistre une forte progression de son chiffre d'affaires de +24,3% à changes courants (+19,8% à changes constants), qui ressort ainsi à 38 millions d'euros au premier trimestre 2023 contre 30,6 millions d'euros au premier trimestre 2022.



Cette zone bénéficie notamment de l'impact positif du transfert du magasin en propre de Boston (États-Unis) sur un emplacement premium ainsi que les premières contributions des magasins issus des rachats de franchisés à Houston, Dallas et Atlanta (soit 1,8 millions d'euro sur ce premier trimestre 2023).



Au premier trimestre 2023, le volume d'affaires (toutes enseignes confondues, y compris les franchisés) s'élève à 176,2 millions d'euros contre 186,6 millions d'euros au premier trimestre 2022, en léger repli de -5,6% à changes courants.



Compte-tenu du niveau de portefeuille de commandes au 31 mars 2023 qui s'élève à 175,5 millions d'euros à changes courants, dont 3 millions d'euros d'effet change et du rythme de livraisons actuel, le Groupe confirme une nouvelle progression de son chiffre d'affaires au premier semestre 2023.