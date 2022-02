Roche Bobois: une activité 2021 qui dépasse toutes les attentes

Roche Bobois progresse de 1,92% à 37,10 euros au lendemain de la publication d'une activité annuelle supérieure aux attentes. En effet, en 2021, l'enseigne d'ameublement haut de gamme a réalisé un chiffre d'affaires record de 333,9 millions d'euros, en hausse de 25,5% sur un an, alors que les analyste de Midcap Partners anticipaient 328 millions. Ce chiffre représente également une hausse de de 21,5% par rapport à l'exercice 2019, période pré-crise. Cela "reflète à nouveau l'attractivité forte des marques du groupe et la très bonne maîtrise des délais de livraisons", affirme Roche Bobois.



Le quatrième trimestre a connu une croissance de 6% à 91,6 millions d'euros, tiré par la zone Amérique du Nord, l'excellent niveau de volume d'affaires des mois précédents et un effet change favorable. "Si ce dernier trimestre affiche un ralentissement par rapport au trimestre précédent, cette performance reste solide au vu de l'effet de base", commente Midcap.



En France, Roche Bobois a vu ses ventes progresser de 21,2% à 102,9 millions d'euros. Le volume d'affaires total s'élève à 639,6 millions d'euros (+32%) au niveau du groupe, là aussi un record, dont +25,8% au dernier trimestre.



De plus, le portefeuille de commandes au 31 décembre 2021 affiche un niveau très élevé de 159 millions d'euros, en hausse de 53,6% par rapport à l'exercice 2020 et quasiment un doublement par rapport à l'exercice 2019. Ce portefeuille permet d'anticiper un niveau de livraisons, et donc de chiffre d'affaires, excellent sur le premier semestre 2022.





Par ailleurs, le représentant du "French Art de Vivre" a également confirmé son objectif d'un EBITDA en forte hausse pour l'exercice 2021.



Selon Midcap Partners, qui a relevé sa recommandation de Conserver à Achat et son objectif de cours de 36 à 40 euros, "cette bonne fin d'année devrait permettre au groupe d'afficher une rentabilité au second semestre proche de celle du premier à plus de 19%".



Le broker a relevé ses estimations de BPA 2021 de 8,2% et révisé à la hausse ses anticipations pour 2022: la prévision de chiffre d'affaires est relevée de 4% (désormais attendu stable par rapport à 2021) et celle du BPA de 31% "jugeant le groupe capable de maintenir des niveaux de marges élevées".