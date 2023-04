[Annonce événementielle selon l'art. 53 RC] Roche annonce une forte croissance des ventes dans les activités de base de ses deux divisions au T1 ; le recul des ventes du Groupe est dû à la baisse attendue de la demande de tests COVID-19

Bâle, le 26 avril 2023

Comme attendu, la baisse significative de la demande de tests COVID-19 entraîne une diminution des ventes du G roupe (-3 % 1 à taux de change constants [TCC] et -7 % en francs suisses) ; hormis cet effet, les ventes du Groupe augmentent de 8 %.

(-3 % à taux de change constants [TCC] et -7 % en francs suisses) ; hormis cet effet, les ventes du Groupe augmentent de 8 %. Le chiffre d’affaires de la division Pharma est en hausse de 9 % ; forte demande pour les nouveaux médicaments ; Vabysmo pour les maladies oculaires graves est déjà le plus fort moteur de croissance.

est en hausse de 9 % ; forte demande pour les nouveaux médicaments ; Vabysmo pour les maladies oculaires graves est déjà le plus fort moteur de croissance. L’activité de base de la division Diagnostics croît de 4 %, tandis que les ventes de la division sont inférieures de 28 % en raison de la demande exceptionnellement élevée de tests COVID-19 au cours du premier trimestre 2022

croît de 4 %, tandis que les sont inférieures de 28 % en raison de la demande exceptionnellement élevée de tests COVID-19 au cours du premier trimestre 2022 Temps forts au premier trimestre : Homologation aux États-Unis de Polivy (traitement de première intention d’une forme agressive de cancer du sang) Homologation en Europe d’ Hemlibra (hémophilie A modérée) Données de phase III positives pour Vabysmo (maladie vasculaire rétinienne grave), Tecentriq associé à Avastin (traitement adjuvant pour certaines formes de cancer du foie) et Crovalimab (hémoglobinurie nocturne paroxystique, une maladie sanguine rare) Données d’efficacité et d’innocuité à quatre ans positives pour Evrysdi (amyotrophie spinale) Lancement de nouveaux dosages pour identifier les mutations cliniquement pertinentes dans les cancers du cerveau

au premier trimestre :

Confirmation des prévisions pour 2023





Thomas Schinecker, Directeur Général de Roche : « Les deux divisions ont enregistré une forte croissance des ventes dans les activités de base au premier trimestre, ce qui a compensé en grande partie la baisse attendue des ventes de tests de dépistage du COVID-19. Nous avons bien progressé dans notre pipeline au premier trimestre, notamment dans le cancer du sang. Outre les récentes homologations pour nos anticorps bispécifiques, Lunsumio et Columvi, nous venons également de recevoir l’homologation aux États-Unis pour Polivy en tant que traitement de première intention d’une forme agressive de cancer du sang. En ophtalmologie, Vabysmo, un médicament contre les maladies oculaires graves, a présenté des données de phase III positives lors d’occlusions veineuses rétiniennes. En cas d’approbation, il s’agirait de la troisième indication pour Vabysmo, qui est déjà devenu notre plus fort moteur de croissance un an seulement après son lancement. Nous confirmons nos prévisions pour 2023. »





Chiffre d’affaires Mio de CHF En % des ventes Variation en % Janvier - mars 2023 2023 2022 2023 2022 À TCC En CHF Chiffre d’affaires consolidé 15 322 16 445 100,0 100,0 -3 -7 Division Pharma 11 699 11 159 76,4 67,9 9 5 Etats-Unis 5 853 5 489 38,2 33,4 6 7 Europe 2 071 2 072 13,5 12,6 5 0 Japon 1 390 1 337 9,1 8,1 18 4 Secteur International* 2 385 2 261 15,6 13,8 13 5 Division Diagnostics 3 623 5 286 23,6 32,1 -28 -31 *Asie-Pacifique, CEETRIS (Europe centrale et de l’Est, Turquie, Russie et sous-continent indien), Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique, Canada, autres

Prévisions pour 2023 confirmées

Du fait de la forte diminution des ventes de produits liés au COVID-19 d’approximativement 5 milliards de CHF, Roche prévoit une baisse du chiffre d’affaires consolidé dans la partie basse de la plage à un chiffre (à taux de change constants). Exception faite du recul des ventes de produits liés au COVID-19, Roche table sur une solide croissance des ventes dans les activités de base de ses deux divisions.

Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base devrait globalement évoluer parallèlement à la baisse des ventes (à taux de change constants). Roche table sur une nouvelle augmentation de son dividende en francs suisses.

Chiffre d’affaires consolidé

Au cours des trois premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé a reculé de 3 % (-7 % en CHF), s’établissant à 15,3 milliards de CHF. L’appréciation du franc suisse vis-à-vis de la plupart des devises a eu des répercussions négatives sur les résultats rapportés en francs suisses, par comparaison avec ces mêmes résultats exprimés à taux de change constants.

Conformément aux attentes, les résultats du premier trimestre 2023 reflétaient la demande exceptionnellement élevée de tests de dépistage du COVID-19 au cours du même trimestre en 2022, lorsque la vague Omicron atteignait son paroxysme.

Le chiffre d'affaires de la division Pharmaceuticals a augmenté de manière marquée de 9 % pour atteindre 11,7 milliards de CHF, grâce à la forte demande mondiale de nouveaux médicaments pour traiter les maladies graves.

Vabysmo, médicament ophtalmologique lancé au début de 2022 à peine, a continué de bénéficier d’une excellente demande et est devenu le principal moteur de croissance de la division.

Les cinq principaux facteurs de croissance – Vabysmo, Ocrevus (sclérose en plaques), Hemlibra (hémophilie), Evrysdi (amyotrophie spinale) et Tecentriq (immunothérapie anticancéreuse) – ont généré un chiffre d’affaires supplémentaire de 1,1 milliard de CHF à eux seuls.

L’impact de la concurrence des biosimilaires sur les anticancéreux établis Avastin, Herceptin et MabThera/Rituxan s’est encore atténué (au total : environ 330 millions de CHF de baisse des ventes).

Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires a augmenté de 6 %. Les principaux contributeurs de croissance ont été les nouveaux médicaments tels que Vabysmo, Ocrevus, Hemlibra et les anticancéreux Tecentriq et Phesgo. Cette évolution a contrasté avec la baisse des ventes d’Actemra/RoActemra (COVID-19) et de médicaments dont la protection par brevet est arrivée à expiration.

En Europe, le chiffre d’affaires a augmenté de 5 %. La croissance d’Evrysdi, Vabysmo, Hemlibra, Phesgo, Ocrevus et d’autres médicaments innovants a été partiellement compensée par la baisse des ventes de Ronapreve (COVID-19) et par l’impact des biosimilaires.

Au Japon, le chiffre d’affaires a augmenté (+18 %), principalement grâce aux livraisons de Ronapreve au gouvernement, plus élevées qu’au cours de l’année précédente, suivie par la croissance des ventes de Polivy, Tamiflu (influenza), Vabysmo et Hemlibra.

Le chiffre d’affaires du secteur International enregistre une hausse de 13 %. Cette augmentation a été essentiellement tirée par la croissance des ventes de Perjeta, Evrysdi, Tamiflu, Kadcyla et Ocrevus. En Chine, le chiffre d’affaires a augmenté de 4 % en raison de la forte demande de Tamiflu, Actemra/RoActemra et Xofluza (influenza), qui a plus que compensé l’impact des biosimilaires.

L’activité de base de la division Diagnostics a enregistré une bonne croissance continue (+4 %).

Le chiffre d’affaires de la division représentait 3,6 milliards de CHF, en baisse de 28 % car les ventes de tests de dépistage du COVID-19 ont chuté à 0,3 milliard de CHF au premier trimestre de l’année 2023 alors qu’elles s’élevaient à 1,9 milliard de CHF au cours de la même période de l’exercice précédent, lorsque la demande était exceptionnellement élevée.

Les produits d’immunodiagnostic, en particulier les tests cardiaques, ont été les principaux moteurs de croissance (+9 %). D’autres impulsions favorables à la croissance ont été générées par les activités de base en virologie (+12 %), dépistage sanguin (+15 %) et solutions de diagnostic pour le dépistage et la surveillance du cancer du col de l’utérus (+22 %).

Le recul du chiffre d’affaires dans tous les secteurs est principalement dû à la baisse de la demande de tests de dépistage du COVID-19. Les secteurs Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et Amérique du Nord ont reculé respectivement de 30 % et 39 %. Le secteur Asie-Pacifique a reculé de 15 % ; l’Amérique latine a affiché une baisse de 8 %.

Division Pharma: principales étapes de développement au premier trimestre2023

Au cours des trois premiers mois de l’année, la division Pharma a franchi plusieurs étapes importantes dans le développement de ses produits, notamment en ce qui concerne l’homologation aux Etats-Unis de Polivy (forme agressive du cancer du sang), l’homologation européenne d’Hemlibra (hémophilie A modérée) ainsi que les résultats positifs d’une étude sur Vabysmo dans le traitement d’une maladie vasculaire rétinienne grave et sur crovalimab dans le traitement de l’HPN, maladie sanguine rare qui met en péril le pronostic vital.

Molécule Etape clé Etapes réglementaires Hemlibra

Hémophilie A UE : extension du champ d’application à l’hémophilie A modérée



Déjà homologué au sein de l’UE pour le traitement de l’hémophilie A sévère, Hemlibra fournira désormais une option thérapeutique prophylactique efficace et pratique aux patients atteints d’hémophilie A modérée

L’hémophilie A modérée peut avoir un impact significatif sur la vie des personnes qui en souffrent, 15 % seulement d’entre elles ne présentant pas de saignements. L’homologation repose sur les résultats de l’étude HAVEN 6, qui a montré qu’Hemlibra contrôlait efficacement les saignements et affichait un profil d’innocuité favorable chez les patients atteints d’hémophilie A modérée sans inhibiteurs. Informations complémentaires : Communiqué de presse (en anglais) du 1er février Columvi

Cancer du sang Columvi (glofitamab) doit recevoir l’homologation au Canada pour le traitement des adultes atteints d’un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire.



Columvi (glofitamab pour injection) est le premier anticorps bispécifique anti-CD20-CD3 activant les lymphocytes T à durée d’administration fixe approuvé au Canada pour traiter le LDGCB.

L’autorisation repose sur les résultats de l’étude de phase I/II NP30179, qui a démontré que Columvi induisait des taux de réponse durable chez les personnes atteintes d’un LDGCB ayant fait l’objet de traitements lourds auparavant. Informations complémentaires : Communiqué de presse (en anglais) du 25 mars Polivy

Cancer du sang La FDA approuve Polivy en association avec le R-CHP pour les personnes atteintes de certains types de lymphome diffus à grandes cellules B non précédemment traité



La combinaison de Polivy est le premier traitement approuvé par la FDA en près de 20 ans pour le traitement de première intention du lymphome diffus à grandes cellules B, une maladie agressive et la forme la plus fréquente de lymphome non hodgkinien aux Etats-Unis.

L’essai POLARIX a démontré que la combinaison de Polivy réduisait le risque de progression de la maladie, de récidive ou de décès de 27 % par rapport au traitement standard, R-CHOP, avec un profil de sécurité comparable.

Un traitement de première intention par Polivy plus R-CHP a le potentiel de réduire la charge sur les patients et les systèmes de soins de santé qui est associée à la progression de la maladie. Informations complémentaires : Communiqué de presse (en anglais) du 20 avril Données majeures – phase III, pivots et autres Crovalimab

Hématologie Données positives issues du programme mondial de phase III pour crovalimab dans le traitement de l’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), maladie rare du sang, qui met en péril le pronostic vital



L’étude COMMODORE 2 a satisfait à ses co-critères d’évaluation primaires en termes d’efficacité, montrant que crovalimab a réussi à contrôler la maladie chez des patients atteints d’HPN n’ayant pas été précédemment traités par des inhibiteurs du complément.

Les résultats de l’étude de phase III COMMODORE 1 menée chez des patients atteints d’HPN passant des inhibiteurs de la protéine C5 actuellement homologués au crovalimab ont confirmé le profil bénéfice-risque favorable de crovalimab, tel qu’observé dans l’étude pivot COMMODORE 2. Les résultats de ces deux études seront soumis aux autorités de réglementation du monde entier et présentés lors d’un prochain congrès médical. Informations complémentaires : Communiqué de presse (en anglais) du 7 février Vabysmo

Maladies oculaires graves De nouvelles données de phase III montrent que Vabysmo a rapidement amélioré la vision et réduit la quantité de liquide rétinien chez des patients présentant une occlusion veineuse rétinienne (OVR).



Vabysmo a satisfait à son critère d’évaluation principal dans deux études cliniques, BALATON et COMINO, montrant des gains d’acuité visuelle non inférieurs à ceux obtenus avec Aflibercept.

Un nombre plus important de patients sous Vabysmo a présenté une absence de fuite des vaisseaux sanguins dans la rétine par rapport aux patients sous Aflibercept selon un critère d’évaluation exploratoire préspécifié. Si elle était approuvée, l’OVR serait la troisième indication de Vabysmo, en plus de la forme néovasculaire ou « humide » de dégénérescence maculaire liée à l’âge et de l’œdème maculaire diabétique. Informations complémentaires : Communiqué de presse (en anglais) du 10 février Evrysdi

Atrophie musculaire rachidienne Les nouvelles données à quatre ans d’Evrysdi confirment le profil d’efficacité et d’innocuité à long terme chez certains des patients les plus gravement atteints d’amyotrophie spinale (AS) de types 2 et 3.



Les données de l’étude pivot SUNFISH ont montré que les augmentations de la fonction motrice observées au cours de la première année se sont maintenues jusqu’à la quatrième année, tandis que le taux global d’événements indésirables a continué à diminuer.

Les données confirment le profil d’efficacité et d’innocuité à long terme d’Evrysdi chez un large éventail de patients atteints d’AS de type 2 ou 3 non ambulatoire. Plus de 8'500 personnes – des nouveau-nés aux personnes de plus de 60 ans – ont été traitées par Evrysdi, qui est désormais homologué dans plus de 90 pays à travers le monde. Informations complémentaires : Communiqué de presse (en anglais) du 20 mars Vabysmo

Maladies oculaires graves Les données de Roche mettent en évidence la solidité de la gamme de produits d’ophtalmologie et l’engagement à faire avancer les soins oculaires lors de l’ARVO 2023



Les données relatives au Vabysmo indiquent un assèchement rapide et durable du liquide rétinien chez les patients atteints d’une forme néovasculaire ou « humide » de dégénérescence maculaire liée à l’âge et d’œdème maculaire diabétique.

Les données sur le Vabysmo dans le monde réel démontrent sa capacité à accroître les intervalles de traitement au cours des quatre premiers mois tout en préservant l’acuité visuelle.

Les données cliniques relatives au traitement expérimental par anti-interleukine 6 dans l’œdème maculaire uvéitique seront présentées pour la première fois. Informations complémentaires : Communiqué de presse (en anglais) du 13 avril Tecentriq associé à Avastin

Cancer du foie Tecentriq associé à Avastin réduit le risque de récidive du cancer chez les personnes atteintes de certains types de cancer du foie dans une étude de phase III



Dans le tout premier essai positif de phase III mené dans le traitement adjuvant du carcinome hépatocellulaire (CHC), l’association de Tecentriq et d’Avastin a réduit le risque de récidive de la maladie de 28%.

Jusqu’à 80 % des personnes atteintes de ce type de CHC connaissent une récidive de la maladie et sont alors confrontées à un pronostic moins optimiste et à une survie plus courte.

Ces données seront présentées lors de la conférence annuelle de 2023 de l’American Association for Cancer Research (AACR, Association américaine pour la recherche sur le cancer). Informations complémentaires : Communiqué de presse (en anglais) du 16 avril

Chiffre d’affaires de la division Pharma

Chiffre d’affaires Mio de CHF En % des ventes Variation en % Janvier – mars 2023 2023 2022 2023 2022 À TCC En CHF Division Pharma 11 699 11 159 100,0 100,0 9 5 Etats-Unis 5 853 5 489 50,0 49,2 6 7 Europe 2 071 2 072 17,7 18,7 5 0 Japon 1 390 1 337 11,9 12,0 18 4 Secteur International* 2 385 2 261 20,4 20,1 13 5 *Asie-Pacifique, CEETRIS (Europe centrale et de l’Est, Turquie, Russie et sous-continent indien), Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique, Canada, autres



Médicaments sélectionnés parmi les plus vendus

et nouveaux médicaments



Total Etats-Unis Europe Japon Secteur International Mio CHF % Mio CHF % Mio CHF % Mio CHF % Mio CHF % Ocrevus

Sclérose en plaques 1 636 14 1 188 13 298 11 - - 150 32 Perjeta2

Cancer du sein 1 049 11 392 8 220 1 53 2 384 22 Hemlibra

Hémophilie A 1 034 24 631 21 206 27 92 24 105 38 Tecentriq

Immunothérapie anticancéreuse 920 15 507 14 195 11 105 12 113 34 Actemra/RoActemra2

PR, COVID-19 676 -12 296 -22 193 -8 77 - 110 10 Ronapreve

COVID-19 567 9 - - - - 567 33 - - Kadcyla2

Cancer du sein 509 5 198 -3 154 -6 26 -8 131 42 Xolair2

Asthme 479 5 479 5 - - - - - - Herceptin2

Cancer du sein et cancer de l’estomac 477 -17 91 -37 97 -17 9 -30 280 -7 MabThera/Rituxan2

Cancer du sang, PR 459 -17 274 -21 51 - 6 -13 128 -12 Vabysmo

Maladies oculaires (DMLAn,OMD) 432 ** 360 ** 44 - 21 - 7 - Avastin 2

Divers types de cancer 416 -24 133 -25 30 -45 91 -21 162 -19 Alecensa

Cancer du poumon 372 9 106 7 73 3 50 5 143 14 Evrysdi

Atrophie musculaire rachidienne 363 62 124 13 113 74 21 47 105 189 Phesgo

Cancer du sein 241 72 98 62 114 59 - - 29 232 Gazyva/Gazyvaro2

Cancer du sang 197 24 99 32 55 25 8 -35 35 27 Lucentis2

Diverses maladies oculaires 167 -35 167 -35 - - - - - - Polivy

Cancer du sang 150 96 46 35 40 93 51 169 13 340 Enspryng

TSNMO 54 42 15 16 4 96 33 44 2 246 Rozlytrek

Cancer du poumon 19 21 10 0 4 80 2 5 3 144 Xofluza

Influenza 18 ** 1 -10 - - - - 17 ** Lunsumio

Cancer du sang 14 - 13 - 2 - - - -1 - Susvimo

Implant oculaire 1 -33 1 -33 - - - - - - ** Plus de 500 %

OMD : œdème maculaire diabétique/DMLAn : forme néovasculaire ou « humide » de dégénérescence maculaire liée à l’âge / TSNMO : troubles du spectre de la neuromyélite optique / PR : polyarthrite rhumatoïde

Division Diagnostics: principales étapes au premier trimestre 2023

Au premier trimestre de l’année, la Division Diagnostics a lancé d’importants produits dans les domaines de l’oncologie et de la virologie.

Produit Etape clé Etapes réglementaires Anticorps IDH1 R132H et ATRX

Cancer du cerveau Lancement de deux nouveaux anticorps destinés à identifier des mutations cliniquement pertinentes chez des patients atteints de cancer du cerveau



Des progrès récents dans le domaine de la génomique du cancer ont permis à la communauté médicale de mieux comprendre les altérations moléculaires des tumeurs cérébrales, plus précisément de subdiviser les patients en diagnostics spécifiques.

La compréhension du statut mutationnel de la tumeur cérébrale d’un patient sur les gènes IDH1 et ATRX permet de prendre des décisions cliniques plus éclairées et peut améliorer le résultat thérapeutique. Les anticorps IDH1 R132H et ATRX constituent les derniers ajouts au portefeuille neuropathologique de Roche, qui contient 29 biomarqueurs. Informations complémentaires : Communiqué de presse (en anglais) du 23 février VirSNiP SARS-CoV-2 Spike F486P

COVID-19 Lancement du test PCR COVID-19 pour détecter le sous-variant Omicron XBB.1.5 à propagation rapide



Ce nouveau test destiné aux chercheurs cible spécifiquement le sous-variant Omicron XBB.1.5 et fonctionne sur les plateformes de PCR en temps réel LightCycler 480 II et cobas z 480.

Les résultats de ce test permettront de suivre de près la lignée du virus et de mieux comprendre son épidémiologie et son impact sur la santé publique. L’Organisation mondiale de la Santé s’inquiète de la transmission élevée et de l’avantage en termes de croissance du variant XBB.1.5. Informations complémentaires : Communiqué de presse (en anglais) du 26 janvier Collaborations Elecsys Amyloid Plasma Panel

Maladie d’Alzheimer Collaboration avec Lilly pour améliorer le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer



Roche et Lilly vont collaborer au développement de l’Elecsys Amyloid Plasma Panel

Le panel a fait la preuve de ses performances cliniques et fait actuellement l’objet d’investigations complémentaires visant à garantir sa validation clinique. Une fois approuvé, le panel pourrait aider les professionnels de santé à simplifier le parcours vers le diagnostic pour un plus grand nombre de patients. Informations complémentaires : Communiqué de presse (en anglais) du 22 mars

Chiffre d’affaires de la division Diagnostics

Chiffre d’affaires Mio de CHF En % des ventes Variation en % Janvier – mars 2023 2023 2022 2023 2022 À TCC En CHF Division Diagnostics 3 623 5 286 100,0 100,0 -28 -31 Unités3 Core Lab 1 928 1 896 53,1 35,9 7 2 Molecular Lab 593 1 189 16,4 22,5 -48 -50 Point of Care 397 1 466 11,0 27,7 -72 -73 Diabetes Care 376 417 10,4 7,9 -5 -10 Pathology Lab 329 318 9,1 6,0 7 3 Secteurs Europe, Moyen-Orient, Afrique 1 253 1 902 34,6 35,9 -30 -34 Amérique du Nord 1 029 1 705 28,4 32,2 -39 -40 Asie-Pacifique 1 098 1 395 30,3 26,5 -15 -21 Amérique latine 243 284 6,7 5,4 -8 -14

Informations complémentaires sur le chiffre d’affaires de Roche au premier trimestre 2023.

A propos de Roche

Fondée en 1896 à Bâle, Suisse, Roche compte parmi les tout premiers fabricants industriels de médicaments de marque. Elle s’est hissée au rang de plus grande entreprise de biotechnologie au monde et est par ailleurs le numéro un mondial du diagnostic in vitro. Visant l’excellence scientifique, Roche a pour ambition de découvrir et de développer des médicaments et des diagnostics permettant d’améliorer la qualité de vie des patients et de sauver des vies dans le monde entier. Elle est à l’avant-garde de la médecine personnalisée et entend renforcer sa contribution en continuant à faire évoluer la prise en charge des patients. Afin d’apporter à chacun les meilleurs soins, Roche coopère avec de nombreux partenaires et conjugue ses compétences au sein des divisions Diagnostics et Pharma avec des données issues de la pratique clinique.

Reconnue pour sa volonté d’adopter une vision à long terme dans tout ce qu’elle entreprend, Roche a été désignée pour la treizième année consécutive comme l’une des entreprises les plus durables de l’industrie pharmaceutique dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indices. Cette distinction souligne aussi ses efforts pour améliorer l’accès aux soins de santé, en collaboration avec des partenaires locaux dans tous les pays où elle est implantée.

Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com .

Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.

Annotations

[1] Sauf mention contraire, tous les taux de croissance et l’ensemble des comparaisons avec l’année précédente qui apparaissent dans le présent document sont à taux de change constants (TCC : moyenne des taux en 2022) et tous les chiffres totaux sont indiqués en francs suisses (CHF).

[2] Produits lancés avant 2015.

[3] Core Lab : solutions diagnostiques dans les domaines des tests immunologiques, de la chimie clinique et de la biotechnologie personnalisée.

Point of Care : solutions diagnostiques dans les salles d’urgence, les cabinets médicaux ou directement auprès des patients.

Molecular Lab : solutions diagnostiques pour le dépistage et la surveillance d’agents pathogènes, le dépistage sur les dons de sang, la santé sexuelle et la génomique.

Diabetes Care : prise en charge intégrée et personnalisée du diabète.

Pathology Lab : solutions diagnostiques pour les biopsies tissulaires et les diagnostics compagnons.



