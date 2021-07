Zurich (awp) - Le mastodonte pharmaceutique et du diagnostic Roche prévoit de publier jeudi 22 juillet ses résultats sur les six premiers mois de l'année. Pas moins de onze analystes se sont prêtés pour le consensus AWP au jeu des pronostics:

S1 21E (en mio CHF) consensus AWP S1 20A chiffre d'affaires 30'026 29'281 - Pharma 21'372 23'202 - Diagnostics 8674 6079 Ebit de base* 11'756 11'766 (en CHF) BPBJ de base* 10,29 10,44 * Les résultats "de base" excluent tout élément jugé exceptionnel, comme les frais de restructuration, les amortissements et écarts d'acquisition, ou encore les actifs intangibles.

FOCUS: les observateurs tenteront de déceler dans les résultats intermédiaires de Roche toute indication pointant vers une normalisation du comportement des patients, réticents depuis l'éclatement de la pandémie à consulter leurs praticiens et, partant, à consommer des traitements. Au plus fort de la crise, les systèmes de santé avaient eux-même suspendu les procédures dites "non-électives" de manière à octroyer une priorité aux patients Covid et à éviter aux personnes les plus vulnérables de s'y trouver confrontées.

Si les activités pharmaceutiques de la multinationale rhénane ont souffert de la situation, son comparativement modeste département Diagnostic a jusqu'ici su tirer les marrons du feu, s'illustrant avec la mise au point rapide d'une batterie de tests en tous genres pour dépister le Sras-Cov-2 ou les traces de son passage dans l'organisme. L'évolution actuelle des contamination laisse augurer une poursuite de la vive demande en la matière.

Jusqu'ici relativement dédaigné en raison de l'importante probabilité d'échec inhérente à tout développement de produits contre le dégénérescence neurologique, le gatenerumab risque de s'offrir un coup de projecteur avec la récente homologation aux Etats-Unis de l'Aduhelm du concurrent d'origine genevoise Biogen, qui repose sur un mécanisme d'action similaire.

OBJECTIFS: la direction du paquebot pharmaceutique a maintenu le cap pour l'exercice 2021 à l'occasion de la première escale.

La croissance hors effets de change doit s'établir en 2021 dans une fourchette de 1 à 5%, nonobstant un impact persistant des biosimilaires. Le bénéfice par bon de jouissance de base doit suivre une progression similaire et les actionnaires pourront compter sur une nouvelle augmentation de leur rémunération.

POUR MÉMOIRE: revenu bredouille jusqu'à récemment de sa chasse aux traitements contre la Covid-19, Roche a accroché depuis avril deux premiers trophées.

L'Agence sanitaire aux Etats-Unis a accordé fin juin une homologation d'urgence à l'Actemra dans cette indication. Le gendarme japonais a, lui, homologué le cocktail d'anticorps développé par le partenaire Regeneron et pour lequel le géant rhénan dispose des droits mondiaux de commercialisation, à l'exception du pays de l'oncle Sam.

L'anticancéreux à large spectre Tecentriq a par ailleurs poursuivi sa conquête de nouvelles indications.

La Commission européenne a accordé une homologation pour l'Enspryng dans l'indication contre les troubles du spectre de la neuromyélite optique (TSNO) chez les adultes et les adolescents. Les TSNO sont considérés comme une condition rare et permanente, dans laquelle le système immunitaire attaque le système nerveux.

Swissmedic et le régulateur nippon ont par ailleurs validé la prescription de l'Evrysdi contre l'amyotrophie spinale, qui entraîne si non traitée une faiblesse musculaire et une perte progressive de la motricité.

COURS DE L'ACTION: la valorisation du bon de jouissance a enflé de quelque 15% depuis le début de l'année, soit un peu plus que le SMI. La comparaison est surtout cruelle avec le sempiternel rival Novartis, qui accusait vendredi encore un léger déclin.

