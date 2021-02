Roche: Regeneron à un tournant avec son cocktail anti-Covid 19

Zurich (awp) - Le laboratoire new-yorkais Regeneron, soutenu dans ses efforts contre la Covid-19 par Roche, s'est vu enjoindre par le Comité indépendant de suivi des donneés (IDMC) d'arrêter le recrutement de patients non hospitalisés destinés à recevoir un placebo dans le cadre de son étude clinique avancée sur son cocktail expérimental d'antircorps contre la Covid-19.

L'organe consultatif a recensé selon un communiqué une "efficacité clinique significative" de l'administration de deux dosages du Regen-Cov (casirivimab et imdévimab) sur la réduction du taux d'hospitalisation et de mortalité de patients Covid-19. Regeneron entend se plier à cette injonction et n'enrôlera subséquemment plus que des patients pour les cohortes de 1200 et 2400 mg.

La firme souligne toutefois n'avoir encore pas eu accès aux données sur lesquelles se base l'IDMC et ne pouvoir de ce fait pas se prononcer sur l'ampleur du bénéfice clinique. De plus amples informations devraient être disponibles dans le courant du mois de mars.

Déjà homologué temporairement

Le cocktail d'anticorps monoclonaux de Regeneron a été conçu pour bloquer l'infectivité du Sars-Cov-2, à l'origine de la Covid-19. La substance a déjà obtenu un feu vert en urgence du régulateur aux Etats-Unis (FDA) pour le traitement de formes légères à modérées de la maladie chez l'adulte et l'enfant de plus de douze ans et de plus de 40 kilos, présentant un risque élevé d'hospitalisation.

Le traitement aux anticorps de Regeneron a constitué le deuxième traitement aux anticorps synthétiques à recevoir une "autorisation pour une utilisation en urgence" (EUA) de la FDA. Une thérapie similaire développée par la société américaine Eli Lilly avait déjà obtenu ce statut le 9 novembre.

Regeneron a reçu plus de 450 millions de dollars du gouvernement américain pour ses efforts de développement de médicaments contre la Covid-19. Roche s'était invité en août dernier dans le programme de son homologue américain, mettant ses capacités à disposition pour la production de ce traitement expérimental.

Regeneron est responsable du développement et de la distribution du traitement aux États-Unis. Roche assume ces tâches en dehors des États-Unis et oeuvre à la signature avec des gouvernement d'éventuels accords d'approvisionnement.

