Roche: Swissmedic autorise l'Evrysdi pour l'amyotrophie spinale

Zurich (awp) - Le géant pharmaceutique Roche a obtenu une homologation par l'autorité de surveillance Swissmedic pour son traitement Evrysdi contre l'amyotrophie spinale (ASM).

L'ASM est une affection qui entraîne une faiblesse musculaire et une perte progressive de la motricité. Elle représente l'une des principales causes génétiques de décès chez les nourrissons, et provoque chez les adultes d'importants besoins médicaux non satisfaits, explique jeudi dans un communiqué Roche.

L'homologation a reposé sur les données issues de deux études cliniques, Firefish, chez des nourrissons symptomatiques atteints de type 1 et âgés de 2 à 7 mois, et Sunfish, chez des d'enfants et adultes symptomatiques de types 2 et 3 âgés de 2 à 25 ans. Le traitement Evrysdi y a démontré un "profil d'efficacité et d'innocuité favorable", d'après le groupe rhénan.

L'homologation de ce traitement par voie orale a bénéficié de la procédure d'examen accélérée de Swissmedic. Il est en outre homologué dans 40 autres pays.

nj/lk