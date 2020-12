Roche a présenté de nouvelles données sur des traitements de cancer du sang

Zurich (awp) - Dans le cadre de la 62 réunion annuelle de la Société américaine d'hématologie, laquelle s'est tenue virtuellement les 5 et 8 décembre derniers, Roche a présenté de nouvelles données concernant des traitements du cancer du sang. Les anticorps bispécifiques actifs contre les cellules T mosunetuzumab, glofitamab et cevostamab ont démontré une activité "encourageante" sur de nombreux types de cancer du sang.

Ces anticorps agissent en se liant à deux cibles différentes, sur deux cellules différentes, simultanément: une à la surface des cellules cancéreuses et une à la surface des cellules immunitaires appelées cellules T, explique mardi écrit le géant pharmaceutique bâlois. Cette double approche de ciblage active les cellules T existantes d'un patient pour qu'elles attaquent et éliminent les cellules cancéreuses cibles, offrant une approche innovante pour le traitement des cancers du sang, y compris le lymphome non hodgkinien (LNH) et le myélome multiple (MM).

Les options de traitement de ces deux dernières maladies sont actuellement limitées, la résistance au traitement ou les rechutes après celui-ci demeurant courantes, note Roche. Ces anticorps bispécifiques ne sont que l'une des nouvelles technologies "prêtes à l'emploi" que Roche explore dans sa quête d'amélioration des résultats pour les patients.

Plusieurs programmes de développement sont en cours pour le mosunetuzumab et le glofitamab, étudiant les traitements en monothérapie et en combinaison avec d'autres molécules, ainsi que des formes d'administration plus pratiques comme l'administration sous-cutanée, avec plusieurs essais de phase III prévus dans un avenir proche, poursuit le laboratoire bâlois.

Cevostomab, le troisième et dernier né de la gamme des anticorps bispécifiques de Roche en hématologie maligne, ciblant FcRH5 sur les cellules de myélome et CD3 sur les cellules T, fait actuellement l'objet d'une étude de phase I.

vj/jh