Roche: confort de traitement confirmé pour Vabysmo sur deux ans

Zurich (awp) - Roche se félicite de la persistance de l'avantage de son nouveau traitement en ophtalmologie Vabysmo (faricimab) sur d'anciens standards en matière de confort de traitement, à l'occasion d'un congrés spécialisé aux Etats-Unis. La caractéristique principale du Vabysmo est de pouvoir être administré à des fréquences plus espacées que l'Eyela des concurrents Bayer et Regeneron, sans perte d'efficacité.

Au terme d'une seconde année d'observation, 60% des patients présentant une dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire (DMLAN) recrutés dans le cadre des programmes Tenaya et Lucerne pouvaient bénéficier d'une cadence d'injection tous les quatre mois, au lieu de fréquences deux à quatre fois plus rapprochées avec l'Eyela.

Cette proportion se limitait encore à 45% au terme des douze premiers mois d'évaluation, précise le géant pharmaceutique dans un communiqué jeudi. Aucune nouvelle alerte n'a été signalée sur le front des effets secondaires.

Roche rappelle que les données collectées sur un an avaient constitué la base pour une homologation du Vabysmo aux Etats-Unis, au Japon et en Grande-Bretagne notamment, dans les indications contre la DMLAn et l'oedème maculaire diabétique (OMD). Les procédures sur le Vieux continent sont encore en cours.

