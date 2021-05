Roche et Novartis présenteront de nouvelles données aux congrès Asco et EHA

Zurich (awp) - Roche et Novartis feront part de nouvelles données lors des prochains congrès annuels de la Société américaine d'oncologie clinique (Asco) et de l'Association européenne d'hématologie (EHA). La première manifestation se déroulera du 4 au 8 juin et la seconde entre le 9 et le 17 juin.

Novartis lèvera notamment le voile sur de nouvelles données concernant une étude de phase III sur la thérapie dite radioligand Lu-PSMA-617 contre le cancer de la prostate et sur une étude de suivi portant sur le Kisquali dans le traitement du cancer du sein, indique jeudi le groupe pharmaceutique bâlois. Ce dernier présentera aussi les résultats de tests de phase II pour l'iptacopan (LNP023) pour le traitement de l'hémoglobinurie (PNH), une maladie du sang potentiellement mortelle.

Novartis présentera encore des données de suivi de l'étude Elara sur la thérapie cellulaire personnalisée Kymriah dans le cadre du traitement d'un cancer lymphatique spécifique.

Roche produira pour sa part le 6 juin prochain au congrès de l'Asco les résultats complets de l'étude de phase III évaluant l'efficacité et la sécurité de Tecentriq (atezolizumab) en vue de traiter des personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade II-IIIA. Faisant le point à ce sujet dans son communiqué, Roche relève que le traitement a amélioré le taux de survie des patients de plus d'un tiers par rapport aux meilleurs soins actuellement disponibles.

Tecentriq a montré son efficacité dans divers types de cancer du poumon par le passé et est actuellement autorisé dans cinq indications aux États-Unis. Plusieurs essais de phase III sont actuellement en cours dans différents contextes de cancers du poumon, génito-urinaire, de la peau, du sein, gastro-intestinal, gynécologique et de la tête et du cou.

vj/jh