Roche: homologation européenne pour le Phesgo contre le cancer du sein

Zurich (awp) - Roche a annoncé mercredi avoir reçu le feu vert de la Commission européenne pour son médicament Phesgo utilisé comme traitement contre le cancer du sein HER2 positif précoce et métastatique, en complément à une chimiothérapie.

Le Phesgo est une combinaison de Perjeta (pertuzumab) et de Herceptin (trastuzumab) de Roche, en plus d'hyaluronidase, et se présente sous forme intraveineuse, précise un communiqué.

Cette décision se base sur les résultats de l'étude clinique de phase III FeDeriCa qui a démontré que l'administration de Phesgo, qui prend quelques minutes, était 90% plus rapide que l'infusion intraveineuse de Perjeta et Herceptin nécessitant plus d'une heure.

L'administration en sous-cutané et en quelques minutes du Phesgo lors d'essais cliniques a débouché sur une concentration des substances actives dans le sang comparable à l'infusion sur plus d'une heure du Perjeta et de l'Herceptin.

