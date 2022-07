Roche lance un test de dépistage pour le virus de l'hépatite C

Zurich (awp) - Le laboratoire Roche annonce lundi le lancement d'un nouveau test de dépistage, à la fois antigène et anticorps, pour soutenir la lutte contre le virus de l'hépatite C dans les pays reconnaissant le marquage CE de conformité européenne.

Appelé Elecsys HCV Duo, cet immunodosage permettrait de déterminer de façon plus précoce l'infection active par le virus de l'hépatite C (VHC), permettant une prise en charge plus rapide et un apport de soins appropriés pour arrêter à la fois la progression et la transmission de la maladie, explique le communiqué.

Il est le premier test immunologique disponible dans le commerce permettant de déterminer simultanément et indépendamment le statut de l'antigène et des anticorps du virus de l'hépatite C (VHC) à partir d'un seul échantillon de plasma ou de sérum humain, détaille le géant pharmaceutique.

En 2019, 58 millions de personnes vivaient avec une infection chronique par le VHC dans le monde, mais seulement 21% en étaient conscientes. Et 1,2 million de personnes sont mortes de causes liées à l'hépatite C, comme la cirrhose et le cancer du foie, soit plus que celles dues au VIH ou au paludisme.

