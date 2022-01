Roche met l'atézolizumab à disposition de Rain à des fins de recherche

Données financières CHF USD EUR CA 2021 62 395 M 67 985 M 60 056 M Résultat net 2021 15 283 M 16 652 M 14 710 M Dette nette 2021 5 680 M 6 189 M 5 467 M PER 2021 20,3x Rendement 2021 2,53% Capitalisation 301 Mrd 328 Mrd 289 Mrd VE / CA 2021 4,91x VE / CA 2022 4,83x Nbr Employés 101 465 Flottant 89,7% Graphique ROCHE HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ROCHE HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 25 Dernier Cours de Cloture 371,30 CHF Objectif de cours Moyen 403,01 CHF Ecart / Objectif Moyen 8,54% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Severin Schwan Chief Executive Officer & Executive Director Alan Hippe Chief Financial & Information Officer Christoph Franz Chairman Pascale Schmidt Chief Compliance Officer André S. Hoffmann Vice Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ROCHE HOLDING AG -1.96% 328 273 JOHNSON & JOHNSON 0.01% 450 385 ROCHE HOLDING AG -2.06% 328 273 PFIZER, INC. -7.65% 306 070 ELI LILLY AND COMPANY -1.63% 241 888 NOVO NORDISK A/S -5.93% 239 219