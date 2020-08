Roche Holding AG : A proximité d'un support moyen terme important 19/08/2020 | 09:09 achat En cours

Cours d'entrée : 315.8CHF | Objectif : 328CHF | Stop : 307CHF | Potentiel : 3.86% La zone de support moyen terme des 309.7 CHF devrait permettre au titre Roche Holding AG de renouer avec une dynamique haussière à court terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 328 CHF. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 308.7 CHF en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 309.7 CHF.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 308.7 CHF.

Points faibles Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.29 fois le CA de la société, est relativement élevée. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ROCHE HOLDING AG 0.37% 298 062 JOHNSON & JOHNSON 2.89% 395 160 MERCK & CO., INC. -7.03% 213 873 PFIZER, INC. -2.09% 213 162 NOVARTIS AG -15.90% 188 393 ABBVIE INC. 8.03% 168 806 NOVO NORDISK A/S 7.66% 155 257 ASTRAZENECA PLC 11.63% 147 396 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPAN.. -1.81% 142 066 AMGEN INC. 0.18% 141 445 ELI LILLY AND COMPANY 16.50% 138 790

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières CHF USD EUR CA 2020 61 951 M 68 055 M 57 267 M Résultat net 2020 15 196 M 16 693 M 14 047 M Tréso. nette 2020 3 478 M 3 821 M 3 215 M PER 2020 18,9x Rendement 2020 2,98% Capitalisation 269 Mrd 298 Mrd 249 Mrd VE / CA 2020 4,29x VE / CA 2021 4,02x Nbr Employés 97 735 Flottant 83,6% Prochain événement sur ROCHE HOLDING AG 27/08/20 Global C-Suite Forum Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 380,54 CHF Dernier Cours de Cloture 315,15 CHF Ecart / Objectif Haut 32,3% Ecart / Objectif Moyen 20,7% Ecart / Objectif Bas 3,13% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Severin Schwan Chief Executive Officer & Executive Director Christoph Franz Chairman Alan Hippe Chief Financial & Information Technology Officer Paul Bulcke Non-Executive Director André S. Hoffmann Vice Chairman