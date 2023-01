Roche : JPMorgan dégrade sa recommandation

JPMorgan a dégradé mardi sa recommandation sur le titre Roche, ramenée de 'neutre' à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours réduit de 300 à 275 francs suisses.Dans une note sectorielle publiée dans la matinée, le bureau d'études redoute que les investisseurs commencent à se focaliser sur les perspectives de long terme du groupe biopharmaceutique, qu'il estime peu engageantes au vu des pertes de brevet qui se profilent d'ici à la fin de la décennie pour Actemra, Xolair, Ocrevus ou Perjeta.Avec un chiffre d'affaires qui pourrait en conséquence s'affaiblir à horizon 2025-2030, JPMorgan estime qu'il va devenir difficile pour le titre de se traiter sur la base d'une prime vis-à-vis du reste du secteur et que sa dévalorisation pourrait s'accentuer.Concernant l'exercice 2023, l'analyste dit voir d'ores et déjà un risque sur la réalisation des attentes du marché et affiche des prévisions de prévisions nettement inférieures au consensus, redoutant notamment un impact commercial limité du programme de développement dans les inhibiteurs de TIGIT.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.