Roche : Oddo reste à 'sous-performance'

Oddo BHF maintient sa recommandation 'sous-performance' et son objectif de cours de 330 francs suisses sur Roche, après le retrait volontaire par le groupe de sa demande d'approbation de Tecentriq dans le cancer du sein métastasé et triple négatif (mTNBC).



'Le management souligne que c'est une décision justifiée par l'environnement concurrentiel en mTNBC et des requêtes de la FDA pour une approbation', explique l'analyste, qui pointe aussi 'un développement clinique hasardeux dans cette indication'.



Alors que le marché espérait une approbation de Tecentriq dans cette indication après un vote positif par un 'Advisory Committee', le bureau d'études avait pour sa part une approche plus conservative n'incluant aucune vente dans cette indication.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.