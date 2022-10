Roche : Stifel confirme son conseil sur la valeur

Stifel conserve sa note 'achat' sur le titre Roche, avec un objectif de cours inchangé de 375 francs suisses (CHF).



Le bureau d'analyses rapporte que les ventes de Roche au 3e trimestre ont atteint 14,7 milliards de francs suisses, soit un recul de 6% à changes constants par rapport à la même période un an plus tôt. De son côté, el consensus tablait plutôt sur des ventes de 15,3 milliards de CHF.



Stifel indique que cet écart est entièrement imputable à la division Pharma dont les ventes sur neuf mois n'ont pas évolué quand les ventes du groupe progressaient de 2% dans le même temps.



Dans ce contexte, Roche réitère sa prévision de croissance, avec des ventes stables ou en hausse modérée (à un chiffre), conclut le broker.



