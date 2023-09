ROCHE : Stifel reste à 'conserver' sur le titre

Stifel maintient son conseil 'conserver' sur le titre Roche, avec un objectif de cours inchangé de 306 francs suisses.



L'analyste rapporte qu'à la suite de son Pharmay Day organisé à Londres lundi dernier autour de la productivité en R&D, Roche est conscient de devoir s'améliorer par rapport à ces dernières années et a annoncé des mesures en ce sens.



Le laboratoire compte par exemple mettre en place une sélectivité plus élevée avant l'entrée en phase 3 et mettre plus d'intensité dans les premières phases de développement. Roche compte aussi 'creuser partout où il y a une innovation profonde à poursuivre.'



Néanmoins, 'nous ne nous attendions pas à ce qu'un ' nouveau ' Roche se développe', souligne le broker qui s'interroge: faut-il accorder du crédit aux promesses du labotaroire et les imaginer ramener Roche à des niveaux de pointe dans l'industrie ? 'C'est incertain, à notre avis', estime l'analyste qui, dans ce contexte, confirme sa préférence pour Novartis.



