Roche a annoncé des résultats statistiquement et cliniquement significatifs de son étude de phase III STARGLO portant sur Columvi® (glofitamab) en association avec la gemcitabine et l'oxaliplatine (GemOx) par rapport à MabThera®/Rituxan® (rituximab) en association avec GemOx (R-GemOx). (rituximab) en association avec GemOx (R-GemOx) pour les personnes atteintes d'un lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) récidivant ou réfractaire (R/R) qui ont reçu au moins une ligne de traitement antérieure et ne sont pas candidats à une greffe de cellules souches autologues, ou qui ont reçu deux lignes de traitement antérieures ou plus. Les données ont été présentées dans le dossier de presse du congrès et le 15 juin 2024 dans la session des résumés pléniers du congrès 2024 de l'Association européenne d'hématologie (EHA) en tant que présentation orale de dernière minute. L'analyse primaire (suivi médian de 11,3 mois) a confirmé que l'étude avait atteint son critère principal de survie globale (SG), démontrant que les patients traités par Columvi plus GemOx vivaient significativement plus longtemps, avec une réduction de 41 % du risque de décès (hazard ratio [HR]=0,59, IC à 95 % : 0,40-0,89, p=0,011) par rapport à R-GemOx1. La durée médiane de survie n'a pas été atteinte avec le schéma Columvi contre neuf mois pour le R-GemOx.1 La sécurité de l'association s'est avérée cohérente avec les profils de sécurité connus des médicaments individuels.

Les analyses exploratoires pré-spécifiées des sous-groupes ont montré des résultats comparables, y compris la cohérence entre les facteurs de stratification cliniquement pertinents de la ligne de traitement (deuxième ligne versus troisième ligne+) et le résultat du dernier traitement (rechute versus réfractaire). Des incohérences régionales ont été observées, mais l'interprétation est limitée en raison de la nature exploratoire de ces analyses et des petits sous-groupes avec de larges intervalles de confiance. L'association Columvi a également atteint ses principaux critères d'évaluation secondaires, avec une réduction de 63 % du risque d'aggravation de la maladie ou de décès (survie sans progression, SSP) par rapport à R-GemOx (HR=0,37 ; IC à 95 % : 0,25?0,55, p < 0,0001).

Une analyse de suivi a été réalisée après que tous les patients aient terminé le traitement (suivi médian de 20,7 mois), qui a montré un bénéfice continu pour les critères d'évaluation primaires et secondaires. La SG médiane pour les personnes traitées avec l'association Columvi était de 25,5 mois, soit près du double de celle observée pour les personnes traitées avec R-GemOx (12,9 mois), et plus de deux fois plus de patients ont obtenu une réponse complète (58,5 % contre 25,3 %, respectivement). Les taux d'événements indésirables (EI) étaient plus élevés avec la combinaison Columvi qu'avec le R-GemOx, notant un nombre médian plus élevé de cycles reçus avec la combinaison Columvi (11 contre 4).

L'un des effets indésirables les plus fréquents était le syndrome de libération de cytokines, qui était généralement de faible grade (tout grade : 44,2 %, grade 1 : 31,4 %, grade 2 : 10,5 %, grade 3 : 2,3 %) et qui s'est produit principalement au cours du cycle 1. Columvi est le premier anticorps bispécifique CD20xCD3 à démontrer un bénéfice de survie dans le DLBCL dans un essai randomisé de phase III, démontrant le potentiel de ce type de combinaison thérapeutique pour améliorer les résultats de survie dans les premières lignes de traitement. Le traitement standard de deuxième ligne pour les patients atteints de DLBCL R/R a toujours été la chimiothérapie à haute dose suivie d'une greffe de cellules souches, mais toutes les personnes atteintes de DLBCL R/R ne sont pas candidates en raison de leur âge ou de conditions médicales coexistantes. De nouvelles thérapies sont également disponibles, mais des obstacles subsistent pour beaucoup d'entre elles, et des options thérapeutiques alternatives sont nécessaires pour ces patients.

Columvi est administré en tant que traitement à durée déterminée, offrant aux personnes atteintes de DLBCL R/R une date de fin de traitement et la possibilité d'une période sans traitement, contrairement aux traitements continus. Les résultats de l'étude STARGLO seront soumis aux autorités sanitaires internationales, notamment à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et à l'Agence européenne des médicaments. L'étude STARGLO [GO41944 ; NCT04408638] est une étude de phase III, multicentrique, ouverte et randomisée évaluant l'efficacité et la sécurité de Columvi® (glofitamab) en association avec la gemcitabine et l'oxaliplatine (GemOx) par rapport à MabThera®/Rituxan® (rituximab) en association avec GemOx chez des patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire qui ont reçu au moins une ligne de traitement antérieure et qui ne sont pas candidats à une greffe autologue de cellules souches, ou qui ont reçu deux lignes de traitement antérieures ou plus.

Les critères d'évaluation comprennent la survie globale (critère principal), la survie sans progression, le taux de réponse complète, le taux de réponse objective, la durée de la réponse objective (critères secondaires), ainsi que la sécurité et la tolérabilité. STARGLO est une étude de confirmation visant à convertir l'autorisation accélérée de Columvi aux États-Unis et l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché dans l'UE en autorisations complètes pour les personnes atteintes de DLBCL R/R après deux lignes ou plus de traitement systémique, sur la base de l'étude pivot de phase I/II NP30179. Columvi est un anticorps bispécifique CD20xCD3 engageant les cellules T, conçu pour cibler le CD3 à la surface des cellules T et le CD20 à la surface des cellules B. Columvi a été conçu à partir d'un nouvel anticorps bispécifique CD20xCD3.

Columvi a été conçu avec un nouveau format structurel 2:1. Cet anticorps bispécifique engageant les cellules T est conçu pour avoir une région qui se lie à CD3, une protéine sur les cellules T, un type de cellule immunitaire, et deux régions qui se lient à CD20, une protéine sur les cellules B, qui peuvent être saines ou malignes. Ce double ciblage rapproche le lymphocyte T du lymphocyte B et active la libération de protéines tueuses de cellules cancéreuses par le lymphocyte T.

Columvi fait partie du vaste programme de développement clinique d'anticorps bispécifiques CD20xCD3 engageant les cellules T de Roche, qui comprend également Lunsumio® (mosunetuzumab), dont l'objectif est d'offrir des options thérapeutiques personnalisées répondant aux divers besoins, préférences et expériences des personnes atteintes d'un cancer du sang et des systèmes de soins de santé. Roche étudie Columvi en monothérapie et en association avec d'autres médicaments pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) et d'autres cancers du sang. Cela inclut l'essai de phase III SKYGLO [NCT06047080] qui étudie Columvi en association avec Polivy® (polatuzumab vedotin), MabThera®/Rituxan® (rituximab), cyclophosphamide, doxorubicine et prednisone dans le traitement du DLBCL non encore traité. Le DLBCL est la forme la plus courante de lymphome non hodgkinien (LNH), représentant environ un cas de LNH sur trois.

Le DLBCL est un type de LNH agressif (à croissance rapide). Bien qu'il réponde généralement aux traitements de première ligne, jusqu'à 40 % des patients rechutent ou présentent une maladie réfractaire, les options thérapeutiques de sauvetage étant alors limitées et la survie courte. L'amélioration des traitements à un stade plus précoce de la maladie et la mise à disposition d'options alternatives indispensables pourraient contribuer à améliorer les résultats à long terme.

Chaque année, environ 160 000 personnes dans le monde reçoivent un diagnostic de DLBCL.