Presse: un actionnaire de Roche veut vendre pour 900 millions de porteur

Zurich (awp) - Un actionnaire inconnu de Roche veut vendre 2,5% des actions au porteur du géant bâlois. La transaction qui porte sur 2,7 millions de titres représente un volume de près de 900 millions de francs suisses, a rapporté Bloomberg jeudi soir, s'appuyant sur une source informée.

Le vendeur serait un membre du pool d'actionnaires dont les droits de vote sont liés, selon l'agence. Le pool en question permet à la famille Oeri-Hoffmann de contrôler 67,5% des actions au porteur et des droits de vote de Roche, comme on peut le lire sur le site internet de l'entreprise. Les membres du pool sont Andre Hoffmann, Marie-Anne Hoffmann, Vera Michalski, Alexander Hoffmann, Frederic Hoffmann, Isabel Hoffmann, Lucas Hoffmann, Marina Hoffmann, Kasia Larrieu-Barbotin, Tatiana Fabre, Andreas Oeri, Catherine Oeri, Sabine Duschmale, Jorg Duschmale, Lukas Duschmale et la fondation Wolf.

Un autre actionnaire important de Roche est Maja Oeri, qui détient 7,6% des titres au porteur. Les 24,9% restants sont répartis dans le public. Au total, les actions au porteur à droit de vote ne représentent que 13,2% de la capitalisation de marché du géant bâlois. Les 86,8% restants n'ont pas de droit de vote.

Investisseurs alléchés

Roche veut racheter 20% des porteur mises en vente, soit au maximum 540'000 titres selon Bloomberg. Pour le reste, l'intérêt des investisseurs est vif et des acheteurs se sont manifestés dès les premières minutes après l'annonce de la vente. UBS a été chargée de réaliser l'opération.

Contacté par AWP, Roche n'a pas voulu commenter la dépêche de Bloomberg.

cg/rp