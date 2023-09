Berne (awp/ats) - Les calculs politiques qui entourent l'élection en décembre du successeur d'Alain Berset au Conseil fédéral, mais aussi les frais bancaires encore élevés et les coûts de la santé font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche/NZZ am Sonntag: Le président du Centre, Gerhard Pfister, indique dans Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag être le premier à vouloir discuter avec le président des Vert-e-s Balthasar Glättli, si ce dernier "dit clairement qu'il est prêt à s'attaquer à un siège" socialiste au Conseil fédéral en décembre lors de l'élection du successeur d'Alain Berset. Pour M. Pfister, il faut redéfinir la formule dite magique du Conseil fédéral, attribuant deux sièges aux trois partis ayant le plus de voix au Parlement et un au quatrième. La Suisse se trouve aujourd'hui dans un dilemme similaire à celui de 2003, ajoute-t-il. "Vous avez un parti, l'UDC, qui, compte tenu de sa force électorale, a droit à deux sièges. Tout le reste est bien plus discutable. Les quatre partis suivants se tiennent tous entre 12 et 16% des voix".

SonntagsZeitung: La fondation alémanique pour la protection des consommateurs accuse dans la SonntagsZeitung les banques cantonales d'arnaquer la population. Il est "injuste" que les banques réalisent des "bénéfices honteusement élevés" tout en maintenant les frais ou en n'augmentant pas les taux d'intérêt, déclare dans le journal la directrice de la fondation, Sara Stalder. Le patron de l'Union suisse des arts et métiers (usam), Fabio Regazzi, abonde dans le même sens. Selon lui, il faut examiner si les banques peuvent réduire leurs marges. Quant au président des Vert-e-s, Balthasar Glättli, il réclame un impôt sur les bénéfices excédentaires des banques. L'Union des Banques cantonales suisses (UBCS) répond dans le journal que les taux d'intérêt sont "conformes au marché" et que plusieurs banques ont adapté leurs conditions.

SonntagsBlick: Avec la poursuite des hausses de prix, l'organisation d'entraide Caritas accueille toujours plus de personnes dans ses magasins, indique le SonntagsBlick. Chaque mois, Caritas Suisse recense 90'000 achats, soit 12% de plus qu'en 2022, qui était une année record. Les conseils en matière d'endettement et les aides individuelles ont également augmenté. Il faut plus de temps pour que les personnes dans cette situation se rétablissent financièrement, note Caritas, car l'inflation s'est enchaînée avec la pandémie due au coronavirus. Pour l'organisation d'entraide, il est inévitable que des familles tombent sous le seuil de la pauvreté dans la situation actuelle.

SonntagsZeitung/NZZ am Sonntag: Des millions de francs suisses pourraient être économisés chaque année en Suisse en diminuant le nombre de tests de vitamine D, indique dans la SonntagsZeitung l'économiste de la santé Tobias Müller, auteur d'une étude sur le sujet. Selon lui, ces tests, majoritairement inutiles et qui coûtent 52 francs suisses, sont un exemple de la surconsommation médicale. Avec son équipe de l'université et de la haute école spécialisée de Berne, il a réussi à faire réduire le nombre de tests de vitamine D de 20% dans un groupe de 2020 médecins, en leur montrant combien de fois ils utilisaient ces tests. Dans un article indépendant de l'étude, la NZZ am Sonntag écrit qu'il ne reste plus grand-chose des anciennes promesses de guérison grâce à la vitamine D.

SonntagsZeitung: L'entreprise Emix aurait livré huit millions de masques sanitaires de mauvaise qualité à l'armée pendant la pandémie de Covid-19, rapporte la SonntagsZeitung. Des certificats de fabrication auraient en outre été falsifiés. Le laboratoire de Spiez, rattaché à l'Office fédéral de la protection de la population, a testé les masques et leur a attribué de "mauvaises performances". Selon le fabricant Sword, ces masques ne proviennent pas de son usine. Emix rejette dans le journal les accusations.

SonntagsBlick: L'ancien cadre de l'Eglise catholique, Nicolas Betticher, a porté de graves accusations contre six évêques et trois prêtres suisses, accusés d'avoir dissimulé des abus, écrit le SonntagsBlick. Selon le journal, le ministère public a reçu quatre plaintes. Un évêque et trois prêtres auraient harcelé sexuellement des jeunes. Le Vatican a chargé l'évêque de Coire, Joseph Bonnemain, de mener une enquête préliminaire. Il n'est pas clair si les faits sont déjà prescrits. "Celui qui a blessé et porté gravement atteinte à d'autres personnes n'a plus le droit de travailler dans l'Eglise", déclare Mgr Bonnemain.

NZZ am Sonntag: Le directeur général de Roche, Thomas Schinecker, n'écarte pas dans la NZZ am Sonntag l'idée de réaliser de nouvelles acquisitions. Mais un rachat important de société doit avoir un sens scientifique et financier, ajoute-t-il, disant ne pas vouloir spéculer sur les chiffres. M. Schinecker est à la tête du groupe pharmaceutique bâlois depuis mars. La pire approche, selon lui, serait "que le nouveau vienne et dise que c'est comme cela que nous faisons". Sa tâche consiste à créer les conditions générales pour que les changements puissent être mis en œuvre le plus rapidement possible, précise-t-il.

