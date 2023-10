Roche : 1er test approuvé pour la septicémie néonatale

Le 18 octobre 2023 à 08:16 Partager

Roche a annoncé que le test immunologique Elecsys IL-6 est devenu le premier test IL-6 à avoir une allégation certifiée pour son utilisation dans le diagnostic de la septicémie néonatale, dans les pays accepter le marquage CE.



Elecsys IL-6 aide les médecins à lutter contre l'impact de la septicémie néonatale en facilitant un diagnostic précoce. Un diagnostic précoce et amélioré peut contribuer à une utilisation appropriée des antibiotiques, ainsi qu'à une diminution potentielle des taux de mortalité et à l'atténuation des conséquences à long terme du sepsis.



' La septicémie est l'une des principales causes de décès chez les nouveau-nés et nous devons faire tout notre possible pour prévenir ces décès ', a déclaré Matt Sause, DG de Roche Diagnostics.



' L'obtention de la première approbation pour l'utilisation de l'IL-6 chez les nouveau-nés est un une avancée significative pour aider les cliniciens à diagnostiquer en toute confiance la septicémie néonatale plus tôt et à sauver davantage de vies.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.