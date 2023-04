Roche: Vabysmo (soins oculaires) meilleur que la concurrence

Zurich (awp) - Roche a publié de nouvelles données sur son produit oculaire Vabysmo. Les résultats montrent que le traitement du géant bâlois amoindri mieux les douleurs des patients que le traitement standard actuel Eylea de Bayer/Regeneron.

Roche précise mardi soir que le traitement avec Vabysmo (faricimab) concerne des patients atteints de dégénérescence maculaire néovasculaire ou humide liée à l'âge (nAMD) et de l'oedème maculaire diabétique (DME). Les données désormais disponibles permettent une comparaison directe avec le traitement avec Eylea (aflibercept).

Les analyses des données de phase III TENAYA et LUCERNE (nAMD) ainsi que YOSEMITE et RHINE (DME) ont été présentées lors de la réunion annuelle de l'Association for Research in Vision and ophthalmology (ARVO) qui a lieu du 23 au 27 avril à la Nouvelle Orléans.

hr/rw/jb/rp