Roche : acquisition auprès de LumiraDx finalisée

Suite à l'obtention de toutes les autorisations antitrust et réglementaires requises, Roche indique avoir finalisé l'acquisition de la technologie Point of Care de LumiraDx, une transaction pour laquelle un accord avait été signé à la fin de l'année 2023.



La solution acquise complétera le portefeuille de diagnostics du groupe de santé suisse dans les domaines de la chimie clinique, de l'immunochimie, de la coagulation et de la molécule, ainsi que dans de multiples domaines pathologiques.



'La plateforme et la technologie LumiraDx nous aideront à étendre la disponibilité des tests, en particulier dans des contextes tels que les soins primaires et les pays à revenu faible ou intermédiaire', explique Matt Sause, CEO de Roche Diagnostics.



