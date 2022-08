Roche : approbation étendue pour Xofluza aux Etats-Unis

Roche annonce que la FDA a approuvé une demande supplémentaire pour Xofluza pour le traitement de la grippe aiguë non compliquée chez des enfants âgés de cinq à moins de 12 ans en bonne santé qui n'ont pas été symptomatiques pendant plus de 48 heures.



Il s'agit du premier médicament antigrippal oral à dose unique approuvé aux États-Unis pour ce groupe d'âge. De plus, la FDA a approuvé Xofluza en prévention chez les enfants âgés de cinq à moins de 12 ans après un contact avec une personne atteinte de la grippe.



Cette approbation de la FDA se fonde sur les résultats de deux études de phase III, miniSTONE-2 et BLOCKSTONE, dont les résultats ont été publiés dans The Pediatric Infectious Disease Journal et The New England Journal of Medicine respectivement.



'Au cours de la saison grippale 2018-19 aux États-Unis, il y a eu plus de six millions de maladies, des milliers d'hospitalisations et plus de 100 décès chez les enfants âgés de cinq à 17 ans causés par la grippe', souligne le groupe de santé suisse.



