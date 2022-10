Roche : changement au sein du comité exécutif en 2023

Roche a annoncé aujourd'hui que Matt Sause (45 ans), actuellement responsable de la région Amérique du Nord de Roche Diagnostics, deviendra CEO de Roche Diagnostics et membre du Corporate Executive Committee à compter du 1er janvier 2023.



'La combinaison des connaissances scientifiques de Matt et son expérience commerciale font de lui un excellent leader pour la division Diagnostics', estime Thomas Schinecker, l'actuel directeur général de la division Diagnostics et nouveau PDG de Roche à compter du 15 mars 2023.



Matt Sause a commencé sa carrière chez Roche aux États-Unis en 2002 en tant que Senior Molecular Account Manager et a progressé dans divers rôles de gestion générale commerciale et de leadership produit mondial couvrant à la fois les divisions Diagnostics et Pharma dans de multiples pays tels que le Japon, l'Irlande, le Pérou et la Corée du Sud.



Matt Sause est titulaire d'une licence en microbiologie de l'université de Miami et d'un MBA de l'université de Californie, San Diego.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.