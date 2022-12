Roche : changements au conseil proposés à l'AG

Roche a annoncé que son conseil d'administration va proposer plusieurs changements lors de l'assemblée générale du 14 mars 2023, dont la nomination de Severin Schwan comme nouveau président alors que Thomas Schinecker deviendra le nouveau CEO.Le conseil d'administration proposera aussi l'élection de Mark Schneider, PDG de Nestlé, et d'Akiko Iwasaki, professeur à l'Université de Yale et chercheur du Howard Hughes Medical Institute, en tant que nouveaux membres du conseil.Annette Luther sera nommée responsable des relations internationales avec les gouvernements en avril 2023, et Per-Olof Attinger, actuellement CEO Office et secrétaire du comité exécutif, lui succèdera alors en tant que secrétaire du conseil d'administration.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.