Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique Roche a confirmé vendredi l'efficacité et l'innocuité du traitement Evrysdi (risdiplam) chez les enfants atteints de la forme sévère de l'amyotrophie musculaire spinale.

Selon l'étude Firefish, 90% des jeunes patients étaient toujours en vie au bout de 48 mois sous traitement avec ce médicament. Evrysdi est homologué dans 99 pays, dont les Etats-Unis, l'Union européenne et la Suisse, et a permis de traiter plus de 8500 patients, selon un communiqué du géant rhénan.

L'amyotrophie musculaire spinale de types 1, 2 et 3 touche un nouveau-né sur 10'000, provoque une faiblesse musculaire, une perte de la motricité et constitue la principale cause génétique de décès chez les nourrissons.

al/rp