Roche décroche le feu vert US pour un test de cancer des ovaires

Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique Roche a annoncé mardi avoir obtenu de la part de l'Agence américaine du médicament (FDA) une autorisation de mise sur le marché pour son biomarqueur Ventana Folr1 RxDx Assay destiné à identifier les patientes souffrant de cancer des ovaires susceptibles d'être traitées avec le cocktail d'anticorps Elahere (mirvetuximab soravtansine-gynx), développé par Immunogen.

"Nous sommes fiers d'élargir nos portefeuilles de santé féminine et d'oncologie grâce à l'ajout du premier test IHC (immunohistochimie, ndlr) de diagnostic compagnon pour le cancer de l'ovaire", s'est félicité Jill German, responsable du laboratoire de pathologie chez Roche Diagnostics, cité dans le communiqué.

Le feu vert de la FDA se base sur les résultats de l'étude clinique Soraya 4, qui a révélé que sur quelque 35% des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire considérées comme FRa-positives, près d'un tiers ont présenté une réponse partielle ou complète au Elahere.

Le cancer de l'ovaire est le huitième le plus fréquent chez les femmes à travers le monde, et la maladie se situe souvent à un stade avancé au moment du diagnostic. Malgré les améliorations apportées au traitement primaire, le taux de mortalité reste élevé et 80% des patientes atteintes d'un carcinome épithélial de l'ovaire avancé verront la maladie récidiver.

buc/vj