Bâle (awp) - Roche et son partenaire américain Alnylam ont fait état de données positives d'une étude de phase II avec le candidat zilebesiran destiné à réduire la pression sanguine. Le critère primaire d'évaluation a été atteint dans le cadre de l'étude Kardia-1, après un traitement de trois mois, a indiqué Roche mardi soir.

L'étude portait sur le dosage du médicament et a montré une réduction cliniquement significative de la pression systolique moyenne sur 24 heures durant le troisième mois de traitement. Des dosages de respectivement 150, 300 et 600 mg ont fait baisser la pression systolique de respectivement 14,1mnHg, 16,7 mmHg et 15,7 mmHG par rapport au placebo.

Un important critère secondaire de réduction consistante et durable de la pression systolique et un contrôle durable de la pression jusqu'au sixième mois a également été atteint. Les données de l'étude montrent aussi une sécurité et une tolérance encourageantes chez les patients atteints d'hypertonie légère à moyenne.

Les résultats de l'étude ont été présentés lors d'une réunion de l'American Heart Association (AHA) qui a lieu le week-end passé à Philadelphie.

tv/jb/rp