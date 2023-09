Roche : données de phase II positives dans l'hypertension

Roche et Alnylam annoncent des premiers résultats positifs de l'étude de phase II KARDIA-1 évaluant le zilebesiran, un ARNi thérapeutique expérimental en développement pour traiter l'hypertension chez les patients à haut risque de maladie cardiovasculaire.



Le zilebesiran a démontré une réduction cliniquement significative de la pression artérielle systolique moyenne (PAS) sur 24 heures au troisième mois, obtenant une réduction soustraite par placebo supérieure à 15 mmHg avec des doses de 300 et 600 mg.



L'étude a aussi atteint ses principaux critères d'évaluation secondaires avec des réductions constantes et durables de la PAS à six mois, plaidant en faveur d'une administration trimestrielle ou semestrielle.



Le zilebesiran a en outre démontré un profil d'innocuité et de tolérabilité encourageant chez les adultes souffrant d'hypertension légère à modérée. Les résultats complets de l'étude seront présentés lors d'une prochaine conférence scientifique.



