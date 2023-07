Roche : données de phase III positives dans la SEP

Aujourd'hui à 09:24 Partager

Roche annonce que l'essai de phase III OCARINA II, évaluant son Ocrevus en injection sous-cutanée de 10 minutes deux fois par an, a atteint ses critères d'évaluation primaire et secondaire chez des patients atteints de SEP récurrente ou progressive primaire.



L'injection de 10 minutes deux fois par an a le potentiel d'améliorer encore l'expérience de traitement et d'étendre l'utilisation d'Ocrevus dans les centres de sclérose en plaques (SEP) où la capacité intraveineuse est absente ou limitée.



Les résultats détaillés de l'essai seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale et soumis aux autorités sanitaires du monde entier. Ocrevus reste le premier et le seul traitement approuvé à la fois pour les SEP récurrente et progressive primaire.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.