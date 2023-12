Roche : données positives pour Kadcyla dans le cancer du sein

Roche a annoncé des données positives de suivi à long terme d'une étude de phase III conduite auprès de personnes atteintes d'un cancer du sein HER2-positif à un stade précoce (eBC) présentant une maladie invasive résiduelle à la suite d'un traitement néo-adjuvant (avant chirurgie).



Une amélioration ' statistiquement et cliniquement significative ' de la survie globale (SG), un critère d'évaluation secondaire, a été observée avec l'adjuvant (post-chirurgical) Kadcyla (trastuzumab emtansine) par rapport à Herceptin (trastuzumab). Ainsi, à 7 ans, les taux de SG étaient 89,07 % et 84,37 % pour Kadcyla et Herceptin, respectivement.



De plus, Kadcyla a réduit le risque de récidive de la maladie ou de décès quelle qu'en soit la cause de 46 % par rapport à Herceptin.



'Nous sommes ravis que Kadcyla puisse offrir aux personnes atteintes d'un cancer du sein HER2-positif précoce présentant un pronostic particulièrement sombre une chance de vivre plus longtemps et sans récidive de leur maladie', a déclaré Levi Garraway, M.D., Ph.D., directeur médical et directeur médical de Roche.





