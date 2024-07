Zurich (awp) - Le mastodonte pharmaceutique Roche déplore jeudi l'échec d'une étude clinique avancée en oncologie. Le programme Skyscraper-06 évaluait une combinaison de l'immunothérapie établie Tecentriq (atézolizumab) et du tiragolumab encore en phase de développement, en complément d'une chimiothérapie et en première ligne de traitement contre le cancer du poumon non squameux et non à petites cellules.

L'association des deux produits de Roche a démontré une moindre efficacité, en termes de durée de survie sans progression de la maladie et de taux de survie total, que le pembrolizumab commercialisé par l'américain Merck Scharp and Dohme (MSD) sous l'appellation Keytruda en complément d'une chimiothérapie, reconnaît la multinationale rhénane dans un communiqué.

Les critères primaires de l'étude n'ont ainsi pas été atteints. Patients et soignants participant à l'étude seront informés et le programme sera abandonné.

Le laboratoire s'apprête, sur la base de ces résultats, à revoir aussi les contours des autres essais cliniques de phase III menés sur le tiragolumab.

Ce nouvel échec avec le tiragolumab vient s'ajouter à deux précédentes déconvenues, en mars et en mai 2022, rappelle Stefan Schneider, analyste chez Vontobel. L'expert avait conséquemment déjà biffé la substance de sa modélisation.

A la Banque cantonale de Zurich (ZKB) par contre, Marcel Brand caressait encore l'espoir de voir le tiragolumab générer un jour des recettes annuelles de près de 2 milliards de francs suisses. Cette estimation est ramenée à un demi-milliard, assortie qui plus est d'une probabilité modeste. Le spécialiste modère de surcroît ses projections de pic de ventes pour le Tecentriq entre quatre et cinq milliards, en lieu et place des 5,8 milliards avancés jusqu'ici.

A la Bourse suisse, le bon de jouissance Roche abandonnait 2,1% à 240,90 francs suisses sur le coup de 11h15, bridant les velléités de rebond d'un SMI en hausse de 0,24%.

